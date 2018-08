Estudiantes del norte no aceptan bono de L1,000; piden L2,000

San Pedro Sula, Honduras.



Los alumnos de los principales colegios de la zona norte no aceptaron la propuesta que el Gobierno presentó el fin de semana para finalizar con las protestas estudiantiles.



Dirigentes del José Trinidad Reyes, Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), Primero de Mayo, Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA), Polivalente Las Brisas, José Castro López, de Cofradía, Perla del Ulúa, Instituto Loyola y el Instituto Profesor Eduardo Hernández Chévez en El Progreso, entre otros, dialogaron con los representantes del Gobierno para conocer las propuestas para resolver la crisis que ha tenido sin clases a miles de estudiantes.



Por el Gobierno estuvo el ministro de Trabajo, Carlos Madero, y diputados del departamento de Cortés.



El diputado Alberto Chedrani dijo que ha servido de mediador para acabar con la crisis en el sistema educativo. “Hemos entendido que hay una necesidad de los alumnos para solucionar este asunto; veremos la propuesta que traen y les podamos ayudar con el conflicto”, dijo el diputado antes de la reunión.



Durante el diálogo, el ministro de Trabajo les mostró a los estudiantes la propuesta que el Gobierno está otorgando a los alumnos, la cual consiste en un bono de L1,000 para 150,000 estudiantes, además hay un fondo de L150 millones para mejorar centros educativos, .



“Es tan importante que los alumnos tengan cómo movilizarse”, dijo Chedrani a LA PRENSA.



Contrapropuesta



Los jóvenes escucharon las propuestas; sin embargo, no aceptaron los beneficios que les ofrecieron.



Ellos plantearon un bono de 2,000 lempiras mensuales para todos los alumnos del sistema público. Esperan que las autoridades gubernamentales les den una respuesta el próximo miércoles.



“A más tardar el miércoles tendremos respuesta de ellos, el bono que ofrecen ellos solo es para 150,000 alumnos, por lo que no aceptamos; esperamos que nos den otra propuesta para dialogar”, dijo uno de lo dirigentes del José Trinidad Reyes. Agregó que no están conformes con el ofrecimiento porque es excluyente y no cubre las expectativas.



Antecedentes



Desde hace tres semanas, los estudiantes de media mantienen protestas en diferentes partes del país para exigir al Gobierno un bono para subsidiar el precio del pasaje del bus y la rebaja al precio de los combustibles.



Los principales colegios de Tegucigalpa han protagonizado enfrentamientos con la Policía Nacional por cerrar las vías de acceso.



En San Pedro Sula, colegios como el Reyes han paralizado clases, mientras los demás se ha tomado las calles y quemado llantas.



Entre los que se han mostrado a favor de la propuesta del Gobierno están el Saúl Zelaya Jiménez, Instituto Técnico Honduras, Abelardo R. Fortín, Jesús Milla Selva, Blanca Adriana Ponce, Técnico Los Pinos, Técnico Nueva Suyapa y el Intae de Tegucigalpa.



Los estudiantes dijeron que no se tomarán los colegios.