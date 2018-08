Madre de hondureña asesinada en Barcelona: "Yo no puedo asimilar su pérdida"

Tegucigalpa, Honduras.

Fidelia Izaguirre, madre de Estela Izaguirre, hondureña que fue asesinada hace dos días en Barcelona, España, expresó su pesar y dolor ante la pérdida irreparable de su hija. La entrevista fue transmitida este día por el noticiero matutino TN5 de Tegucigalpa, capital del país.

"Mi hija era bien generosa, bien dada con las personas que conocía. Conmigo era muy especial", comenzó contando doña Fidelia al tiempo en que sus ojos se le empequeñecían y las lágrimas se le deslizaban por las mejillas.

"Yo no puedo asimilar su pérdida.Hasta aquí nos ha llegado toda la ilusión que ella tenía".

El repudiable hecho se registró el jueves. La pareja hondureña había estado discutiendo en el interior de su apartamento y la pelea terminó cuando Didier Calderón ( de 27 años) atacó con un arma blanca a Izaguirre.

La madre de Estela, sobre el suceso criminal dijo:" Ella se fue para la cocina y él la siguió. La mejor amiga de ella estaba en el baño y cuando salió lo vio a él encima de mi hija y fue entonces que decidió llamar a la ambulancia y a la Policía, quienes tardaron unos ocho minutos en llegar".

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre luego de recibir una llamada que notificaba el crimen.

El origen del ataque se debió a celos por parte de Calderón.

Referente a su relación con el homicida de su hija, con quien había hablado pocas veces, contó: "cuando él cuando hablaba conmigo no se le miraban intenciones de maldad".

"Espero que todos me puedan ayudar porque yo sola no puedo". Si usted desea apoyar a la familia de Estela, lo puede hacer al número 9564-0888 de Keidi Izaguirre. Se calcula que son aproximadamente unos 5,000 euros para gastos de repatriación, pero cabe indicar que también necesitarán fondos para los gastos fúnebres cuando los restos de ella lleguen a Honduras.

Para concluir, la desconsolada mujer expresó: " Yo sola no podría traerla.Yo ya no la puedo recuperar a ella, espero que Dios haga justicia y asismismo las leyes terrenales. Esto no se vale, tanta violencia para una persona indefensa.

Hace cinco años, Estela partió rumbo a España con la ilusión de mejorar económicamente y ayudar a su familiah Ahora, sus parientes se hallan de luto ante su lamentable muerte a manos del hombre con el que iba a compartir su vida para siempre.

Ayer viernes, cientos de hondureños y parte de la comunidad española se reunieron en la plaza Roja de la ciudad Meridiana de Barcelona, España, para realizar una vigilia y caminata en homenaje a la fallecida hondureña.

Tras los eventos, muchas personas contribuyeron económicamnete para apoyar a la familia de Estela en honduras.