En riesgo concurso médico por “grosera descalificación”

Tegucigalpa, Honduras.



El ministro de Salud, Octavio Sánchez, advirtió ayer que podría invalidar un concurso de plazas de médicos a nivel nacional de 2017 por la “descalificación grosera” de unos mil postulantes.



La sentencia del funcionario consta en el oficio 2652-SS2018 del 24 de agosto de 2018 dirigido a la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), integrante de una comisión bipartita para la selección de plazas el año pasado.



La otra parte de la comisión la integra la Secretaría de Salud.



En la misiva, el ministro indica que el 21 de agosto recibió documentación preliminar sobre el concurso médico que han desarrollado desde 2017 y que evidencia serias anomalías, pero sin especificar qué tipo de ilegalidades.



Advertencia



Uno de los principales hallazgos fue que se hizo una “descalificación grosera de 1,044 postulantes”, que representan un 36% de los interesados.



Los motivos de la descalificación fueron (eran) perfectamente subsanables si se hubiera informado a tiempo a los postulantes, remarca el oficio. De igual manera, la comisión aprobó descalificaciones, pero en algunos casos no tenía atribución para hacerlo.



Asimismo, en el procedimiento no hubo inducción para los postulantes.



Ante estas anomalías, el ministro de Salud sentenció que si no se les permite a los descalificados subsanar, el concurso lo podría anular. “Por lo anterior, y otros argumentos que pudieran surgir por haberse violentado derechos de las personas, me permito informar a esa honorable junta directiva, en condición de secretario de Estado en los despachos de Salud, como autoridad nominadora, me reservo el derecho de recibir y dar por válido el proceso hasta tanto los postulantes excluidos de manera grotesca hagan uso de sus derechos de subsanación”, indica la carta.



Sánchez señala que el Estatuto del Médico Empleado establece requisitos principales que no son subsanables y otros requisitos que sí pueden ser corregidos en caso de error. De acuerdo con una fuente ligada al proceso de selección, la comisión descalificó a concursantes porque alegó que no pudo abrir documentos del postulante en un correo electrónico al que se tenían que enviar.



“La comisión dijo que no los pudo abrir (los correos), por ello el postulante fue donde ellos y les llevó la documentación en físico y las pruebas de que lo había enviado al correo, pero le dicen que ya caducó el tiempo y que quedaba descalificado”, indico la fuente.



El informante expresó que este tipo de obstáculos viola la Ley de Procedimientos Administrativos porque esta norma da 10 días para subsanar cualquier trámite.