Mediana del bulevar Micheletti está enmontada

San Pedro Sula, Honduras.



Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula (Unah-vs) y las personas que a diario cruzan el bulevar Roberto Micheletti solicitan a las autoridades limpiar la mediana.



“El sitio está enmontado y ya hay problemas hasta para cruzar y esperar el bus”, dice Ana Méndez, una estudiante de Medicina de la Unah-vs.



Las opiniones son encontradas, pues muchos consideran que en los bulevares donde hay centros comerciales, tal es el caso del Micheletti, los negocios deben involucrarse en el ornato de las medianas como parte de su responsabilidad social.



Pero no es únicamente esa mediana la que está enmontada, también la de la prolongación de la avenida Júnior, en las cercanías de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.



“Nosotros lo que vemos en esta mediana es que siempre hay bolsas de basura tiradas, como que no las recogieran, puesto que son hasta del día anterior, y esa sí es contaminación”, asegura Marlen Mendoza, dueña de una pulpería.



Trabajo



Las cuadrillas municipales trabajaron ya en la limpieza de la avenida Júnior y la diferencia es notoria.



“Nosotros agradecemos que nos limpien esta zona porque hasta lo hace sentir mejor a uno, no hay moscas ni malos olores”, dice Marta García, una vendedora de comida.



También comenzaron a limpiar el bulevar Los Próceres, que estaba sucio y con mucha maleza. La recomendación es que no lancen basura.