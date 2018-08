Gemelos hondureños son una sensación de la moda en EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

Con apenas tres años de edad, los mellizos hondureños, Ariella y Alessandro, son toda una sensación en las redes sociales, y ya se abren paso en el mundo de la moda en Estados Unidos.

Los pequeños han sido considerados por las cadenas Telemundo y Univisión como los mejores vestidos del Instagram, y su cuenta @twinsdiazpineda ya acumula más de 60 mil seguidores.

En cada fotografía publicada en dicha red dejan plasmado su glamour, encanto y versatilidad frente a las cámaras.

Diario LA PRENSA se dio a la tarea de conocer a fondo la personalidad de estas dos celebridades de origen hondureño, las cuales han seducido a grandes empresas de ropa infantil para que sean parte de sus campañas publicitarias.

La sampedrana Sandy Pineda, madre de los gemelos, es la figura detrás del lente que capta la magia y belleza de Ariella y Alessandro, en colaboración con el papá de los menores, Edwin Díaz.

Los gemelos son una sensación en las redes sociales.

"A mí siempre me gustaron las fotos, sin embargo el nacimiento de los gemelos fue que me hizo tomar este oficio con más seriedad, ahora tenemos un negocio que se dedica a la fotografía infantil, en el caso de mis hijos, desde muy chiquitos les tomaba muchas fotos, los vestía muy a la moda y al compartir las fotos en mis redes sociales pude notar que recibían miles de comentarios y me gustan", contó Sandy.

"Fue entonces que decidí crearles su propia página, apenas tenían 6 meses y a partir de ese momento muchas tiendas importantes empezaron a contactarme, mostraron interés en vestirles y comenzaron a mandarles mucha ropa", agregó la progenitora de los mellizos.

El estilo de los gemelos ha cautivado a sus fans, a sus miles de seguidores les encantan los rizos de Alessandro y la imponente personalidad de la diva Ariella.

A pesar de su corta edad, sus fotos muestran una encantadora sincronía y perfección que hace pensar que ambos nacieron para estar frente a la cámara, sin embargo uno de ellos disfruta más de las luces y los flashes que el otro.

Alessandro y Ariella, mejores vestidos de Instagram.

"Al principio Alessandro era el más entusiasmado con las fotos, ahora ya no le interesa tanto, a ella le gusta más estar frente al lente, a él le gusta más estar con sus carritos jugando todo el día y a ella le entretiene andar con sus lentes y carteras, su fascinación es ver a su hermano combinado con ella, disfruta mucho de la fotografía y siento que siempre está lista para posar, él no tanto", enfatizó la madre oriunda de San Pedro Sula.

Los mellizos hondureños recibieron de Telemundo y el programa "Despierta América" de Univisión, la distinción de los niños mejores vestidos de Instagram, "Estábamos súper emocionados y no lo creíamos, nunca esperamos que una página que creamos para nuestra familia y amigos se convirtiera en algo tan grande y escalara hasta esas alturas, muchas de las fotos de ellos se empezaron a convertir en tendencias, las publican en muchas páginas de empresas grandes", relató Pineda.

¿Esperaba una respuesta de esta índole de las cadenas hispanas más grandes en Estados Unidos?

La verdad es que no, esto lo hacía porque como toda madre me gusta vestir lindos a mis bebés y tomarles fotos, nunca esperamos que esto se convirtiera en un fenómeno en redes sociales, inclusive en la calle cuando salimos, muchísimas personas nos paran y hacen comentarios acerca de lo bien vestidos que manejamos a los gemelos, les gusta mucho como se ven combinados en su propio estilo.

¿Cuáles son las características principales en la personalidad de ellos?

Aunque son gemelos, son totalmente diferentes, Ariella tiene carácter y Alessandro es más dócil, ella es distante y cautelosa, mientras que él se encariña de la gente fácilmente es muy amigable, si alguien se va de casa a ella le da igual mientras que él se pone a llorar, ella es traviesa, inquieta, fuerte, mandona y él es todo lo contrario, Alessandro hace todo lo que ella pide sin quejarse, hasta para irse a dormir ella siempre reniega, él se acuesta y se duerme, Ariella aprende a usar los patines, bicicletas y todo antes que él.

Su cuenta de Instagram supera los 60 mil fans.

¿Frente a la cámara cómo se comportan?

Alessandro lo disfruta brevemente, rápido se cansa y se quiere ir a jugar, mientras que Ariella es otra historia, ella te da sugerencias de cómo quiere vestirse, busca accesorios posa y le da mucha alegría, creo que por ser hombre a él no le llama tanto la atención, mientras que ella busca carteras, zapatos, lentes, no creo que se canse.

¿Qué tipo de accesorios disfrutan usar al momento de las sesiones fotográficas?

A él le gustan mucho los "blazers", los cuales combina con fajas y tenis, a ella le apasionan las carteras y los lentes.

Ella es como una pequeña diva al ver la cámara, corre a buscar lentes y carteras, tiene una fascinación con los zapatos los cuales deben combinar con su vestuario, es muy delicada en ese sentido y disfruta el combinar cada una de sus prendas de vestir.

La fama de estos gemelos hondureños en las redes sociales, ha traído dividendos para la familia Díaz-Pineda, el vestuario de sus pequeños son obsequios de grandes compañías que desean ser parte de la fama de los adorables mellizos, siendo Ariella la más beneficiada de las regalías de empresas como Guess, Nine West, Children’s Place entre otras famosas empresas.

Una de sus fotos más gustadas en redes sociales.

¿Le gustaría que ellos continuaran en este mundo del modelaje?

Hemos recibido una invitación recientemente para ser parte de la semana de la moda en Nueva York y como padres conversamos acerca de las posibilidades de continuar, si a ellos les gusta pues lo seguirán haciendo, sino buscarán otra cosa que hacer, al igual les apoyaremos.

¿Cuándo no están tomando fotos que hacen?

Ariella es bastante "aniñada", pero no le gusta jugar con muñecas, a ella le gusta compartir con su hermano, juegan carros y fútbol todo el tiempo, le gusta jugar con sus vestidos y carteras, el mira sus tiras cómicas, legos, llevan una vida de niños de su edad y si tomamos fotos lo hacemos una vez por semana.

¿Cuál es el rol del padre en todo esto?

Al principio él no estaba muy de acuerdo, pero ahora le emociona ver a sus hijos en páginas importantes en el internet, le gustan los comentarios a sus hijos y como las fotos se hacen virales, a él le emociona todo esto.

¿Cuál de ellos llama más la atención en las redes sociales?

Definitivamente que es ella, sus fotografías son las que más llaman la atención y las que más comentan los usuarios, cuando salen juntos muchos de nuestros más de 60 mil seguidores comparten y comentan sus fotos hasta que se vuelven virales.