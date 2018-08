Congreso Nacional nombrará comisión de reforma al artículo 184

Tegucigalpa, Honduras.

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Antonio Rivera Callejas, indicó que el CN nombrará entre hoy y el próximo martes una comisión de dictamen para reforma del artículo 184 del código procesal penal.

"Se ha dicho que el artículo 184 es para que no vayan a la cárcel y esto no es así. Es para que el juez determiné si un implicado se puede defender en libertad o no. Al final debe darse un juicio y si es culpable irá a la cárcel, y si es inocente se irá para su casa", aseveró Callejas.

"Yo me pregunto por qué en otros países cooperantes de la Maccih si se pueden defender en libertad y en Honduras no".

La moción de la reforma fue presentada por el diputado Marco Antonio Velásquez, y esta, según la Maccih, "tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos.

Asimismo, el vicepresidente del CN manifestó:"yo estuve leyendo ayer en el comunicado de la Macchi que dice que hay peligros de fuga (implicados), pero si tienen arraigo no. Eso de la fuga es cuando ya ha sido declarado culpable, pero mientras no es culpable, mientras es inocente, puede defenderse en libertad. Si hay suficientes indicios de que es culpable entonces no hay libertad condicional".

Por otra parte, Callejas manifestó que la opinión respecto a la reforma del 184 ya fue pedida a la Corte Suprema de Justicia, pero que esta "tampoco es vinculante, es un opinión ilustrativa".

Para la Maccih, la adopción de medidas sustitutivas a la prisión son justificadas "para hacer frente a problemas graves y a hechos extraordinarios de violencia, corrupción e impundad.

La Maccih recuerda que delitos como el de lavado de activos están asociados a otros crímenes graves, como el tráfico de drogas, la actividad de organizaciones criminales y la corrupción institucionalizada. Por estos delitos hay diputados y exdiputados que en estos momentos son vinculados a casos que están siendo investigados, por lo que la reforma les beneficiaría.

La Misión recordó que "una reforma de similar contenido fue aprobada por el Congreso Nacional y vetada por el Presidente de la República en el año 2016", por lo que muestra su preocupación que tenga una nueva reforma que beneficiaría a la corrupción.