Congreso hondureño recibe borrador de nueva ley electoral

Tegucigalpa, Honduras.



El Congreso Nacional (CN) de Honduras recibió este miérocoles un borrador para una nueva ley electoral en el país.



El documento fue elaborado, asesorado y entregado por cuatro expresidentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE): Arístides Mejía, Roberto Callejas, Augusto Aguilar y Jacobo Hernández Cruz, quienes también recibieron colaboración por parte del exmagistrado Enrique Ortez Sequeira.



El diputado Antonio Rivera Callejas, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales del CN agradeció a estos ciudaddanos por este trabajo.



"Han construido un buen borrador para la Comisión Electoral y eventualmente para el pleno del Congreso Nacional. Este instrumento va a ser fundamental para aprobar una nueva ley electoral", dijo Callejas



El exmagistrado del TSE Augusto Aguilar explico que trabajaron en un documento base que contempla un elevado porcentaje de lo que es un proyecto de ley. "No lo hicimos en esa condición porque no tenemos iniciativa de ley porque no somos diputados ni miembros del TSE"



- Puntos polémicos -



A pesar de presentar propuestas importantes en el borrador, Aguilar indicó que "dejamos excluidos algunos temas porque son muy polémicos y tienen un fuerte peso político".



Los temas en mención son la reelección presidencial, la segunda vuelta electoral, el voto en el exterior y la forma de integrar el TSE. "Lo hemos dejado para que sea el Congreso Nacional y la Comisión de Asuntos Electorales que lo discuta", explicó.



Una de las novedades en el borrador de esta ley es el hecho de que el TSE tenga dos organismos relacionados, pero de manera independientes explicado de la siguiente manera: "el organismo que administra y supervisa las elecciones y uno que lo llamamos de lo Contencionso Electoral para resolver todos los asuntos, impungnaciones, solicitudes de cambio o nulidades... todo lo relacionado con la justicia electoral".



Otras propuestas son limitar el gasto electoral en progpaganda a los partidos políticos y la reducción al tiempo de campaña.