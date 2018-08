37 comunidades de Ilanga, Colón, serán beneficiadas con brigada médica

Colón, Honduras.



La Fuerza Naval, a través de la Base Naval de Puerto Castilla, realizará este sábado 25 de agosto una brigada médica en Ilanga, Colón.



Los pobladores serán atendidos de 8:00 am a 3:00 pm, beneficiando a 37 comunidades con médicos especialistas en diferentes áreas como medicina general, sicología y odontología; además, habrá técnicos en laboratorio y terapeutas. Se practicarán también citologías y ultrasonidos ginecológicos.



Asimismo, están organizando un día recreativo para las familias que asistan a la brigada en busca de atención médica, debido a que los miembros de la Naval entregarán ropa a los más necesitados. Los niños tendrán juegos infantiles y habrá servicio de estilistas y barberos.



Si tiene algún asunto legal pendiente y no ha podido resolverlo por falta de dinero acuda a la actividad, ya que habrá abogados disponibles para atender todo tipo de asesoría legal gratis.



Ricardo Pérez Girón, presidente del patronato de Ilanga, aprovechó para hacer un llamado a las autoridades correspondientes a prestar atención a la salud y las vías de comunicación del departamento de Colón porque se encuentran destruidas.



“También en el área de salud, ya que contamos con todos los recursos materiales en el centro de salud, pero no tenemos odontólogos”, añadió, por lo que agradecen la brigada.