Unión aduanera beneficia a los consumidores de Centroamérica

San Pedro Sula, Honduras.



La puesta en marcha de la unión aduanera del Triángulo Norte genera buenas expectativas para la expansión comercial de las empresas en la región centroamericana.



Honduras y Guatemala lograron en 14 meses reducir los costos logísticos de las mercancías con libre circulación en casi 25%, aportando a la mejora de la competitividad.



“La unión aduanera la vemos como un paso hacia lograr la integración regional más profunda y la necesitamos tener porque simplifica muchos de los procesos administrativos que tenemos para el intercambio comercial de los países del Triángulo Norte”, destacó Teresa Deras, directora ejecutiva de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (Fide).



Uno de los requisitos para la aplicación del acuerdo de asociación con la Unión Europea versa en que Centroamérica debe ser una sola región aduanera para tener tránsito libre de mercancías, de manera que puedan desplazarse sin dificultades.



“Todo lo que vaya dirigido a facilitar y acelerar el movimiento de personas, capitales, bienes y servicios es bienvenido y de gran beneficio para las personas”, considera el analista Carlos Urbizo.



Añade que el proceso está basado en el principio universal de libertad, por lo que “los gobiernos de cada país no deben limitarlo a decisiones arbitrarias o caprichosas”.



El comercio entre Honduras y Guatemala ha crecido 8% desde la entrada en vigor de la unión aduanera en junio del año pasado. Está previsto un mayor crecimiento cuando los tres la perfeccionen.



Más de 20,000 facturas y declaraciones únicas centroamericanas (Fyduca) han sido emitidas a la fecha.



Este es el documento legal electrónico que sirve para documentar las transferencias y adquisiciones de mercancías con libre circulación, que se comercialicen entre contribuyentes del IVA de Guatemala e ISV de Honduras.



Con el Fyduca, el paso del contenedor solo lleva cinco minutos, abarcando arriba del 80% del comercio entre los países del Triángulo Norte. El mecanismo reemplazó el formulario aduanero único centroamericano y la declaración de mercancías.



Expectativas



El diputado suplente y empresario del transporte Edgardo Menéndez asegura que antes perdían hasta dos días en las fronteras y ahora el tiempo máximo de espera es de dos horas.



“Con El Salvador tenemos dos puestos fronterizos, esperamos que haya más fluidez y que no tengamos más atrasos”, aseguró el dirigente.



El presidente del Consejo Empresarial de América Latina (Ceal) y banquero Camilo Atala expresó que “es un gran paso en el desarrollo de nuestra región con lo cual nos estaremos convirtiendo en la octava economía más grande de Latinoamérica.



Por su parte, Efraín Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (Anmpih), expresó que hay posibilidad de ingresar a nuevos mercados con una diferenciación de productos en los que cada país tiene ventajas competitivas.



“A pesar de ello, hemos detectado desventajas de Honduras en la parte industrial, no estamos suficientemente desarrollados. En el segundo semestre de 2017, las exportaciones de Guatemala crecieron 20% y las de Honduras 1%, opinó el directivo.



Instó por una reorientación de la política de Gobierno en apoyo al sector mipyme.



El producto interno bruto del Triángulo Norte suma $123,364.8 millones, que equivale al 48.1% del PIB regional y el 69% de las exportaciones, al sumar $6,518 millones.



Con la adhesión de El Salvador, el modelo de unión aduanera funcionará en seis aduanas identificadas, dos con Honduras, que son El Amatillo y El Poy, y cuatro con Guatemala, que son La Hachadura, Anguiatú, Las Chinamas y San Cristóbal. El beneficio en cuanto a la movilidad de mercadería en las fronteras permitirá agilizar los trámites de cruce, una reducción de los costos de transacción para todos los exportadores y para los usuarios de puntos fronterizos, dice el Sistema de la Integración Centroamericana.



Visión a futuro



Los presidentes del Triángulo Norte aspiran a convertirse en la séptima o sexta economía de Latinoamérica si Costa Rica, Nicaragua y Panamá se adhieren al proceso de integración.



El jefe de Estado salvadoreño expresó su “completa satisfacción” por la adhesión de su país a la unión aduanera del Triángulo Norte y tildó de histórico el proceso.



“Los beneficios de la integración fronteriza de nuestras tres naciones serán claves para el crecimiento de las economías y el bienestar de nuestros pueblos”, dijo Salvador Sánchez Cerén.



Enfatizó que la adhesión de El Salvador a la unión aduanera es “histórica” y destacó que los avances alcanzados hasta ahora “nos permitirá llevar adelante más beneficios a nuestras poblaciones, generando más posibilidades de empleo, facilitación de comercio, libre movilidad, mejores procedimientos y armonización de normas”.



Asimismo, anunció que su Gobierno inaugurará “la nueva y moderna infraestructura del puesto fronterizo El Poy para noviembre de este año”.



El gobernante guatemalteco felicitó a El Salvador por su adhesión a este proyecto y destacó que el proceso permitirá una mejor posición para negociar en el mercado.



El Triángulo Norte ha trabajado en homologar los sistemas de recaudación fiscal.