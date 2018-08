Alcaldía prepara gran fiesta para celebrar el 440 aniversario de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.



La capital de Honduras celebrará su 440 cumpleaños el 29 de septiembre en honor a San Miguel Arcángel y el 22 de septiembre será el carnaval.



Para la quinta edición del carnaval de San Miguel Arcángel, la antañona Real de Minas lucirá sus mejores galas.



La Unidad de Turismo de la alcaldía municipal ha hecho el lanzamiento oficial de lo que será el evento más grande y esperado de la ciudad y que tiene como sede el bulevar Suyapa.



Any Zacapa, titular de Turismo, expresó que hay mucho entusiasmo y que el carnaval, a realizarse el 22 de septiembre, será un evento sin precedentes. “El año pasado superamos las expectativas, de 400 mil personas que esperábamos que íbamos a recibir nos llegaron 500 mil”, declaró la funcionaria.



Este año se han programado 14 horas de diversión que comenzarán desde las 11:00 am hasta las 2:00 am.



Al menos, 40 grupos están convocados para animar el carnaval, entre ellos, conjunto musicales, comparsas, bandas de guerra, palillonas, pomponeras, carros clásicos, motociclistas, entre otros.