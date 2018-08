Video: Mel Zelaya reconoce que Juan Orlando Hernández ganó las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

El coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, reconoció en una conferencia de prensa el triunfo de Juan Orlando Hernández en las elecciones presidenciales que se realizaron en noviembre del año pasado.

Zelaya aseguró que el presidente Hernández ganó las elecciones y que la Alianza de Oposición no logró alcanzar los votos suficientes para derrotarlo.

Además, señaló a Salvador Nasralla como el responsable de no lograr los votos para vencer a Hernández; ya que según él, no mostró seriedad durante la compaña política.

He aquí textualmente lo que dijo el expresidente: "...Precisamente por esas expresiones no sacamos más votos, si Salvador hubiera sido serio en su campaña y no estar diciendo un día cosas diferentes, yo creo que hubiéramos llegado a un millón 600 mil votos; y ahí, ni las urnas rurales nos hubieran derrotado. No alcanzamos los suficientes votos porque él tenía debilidades en la campaña política. Jugó un buen papel, yo estoy agradecido con Salvador, tengo amistad con él".

Estas declaraciones las dio la semana pasada a un grupo de periodistas en Tegucigalpa.