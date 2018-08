Alístese para la suspensión de energía programada para este martes en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció las comunidades que no contrarán con el servicio de energía eléctrica durante la jornada de este martes en el país.

Cambio de postes, asilamiento y crucetas dañados serán algunos de los trabajos que realizará la empresa.

A continuación la lista detallada:

San Pedro Sula, Cortés - 8:30 am a 1:30 pm



Col. Loma Linda

Col. Juan Lindo

Res. Potosí

Aldea Santa Ana

Aldea Peña Blanca

Col. Miramelinda

col. Gracias a Dios

Hospital Mario Catarino Rivas

Plaza Pedregal

Escuela Internacional

Col Los Laureles

Col. Country

Col. Universidad

Col. San José de El Pedregal

Res. Valle Azul

Res. Palma Real

Torre Banco del País

UNAH-VS

Mall Galerías del Valle

Supermercado Hiper Antorcha

Escuela Trilingüe Europashule

Academia Americana

Oficina Cimeqh-Capnor

Res. Villas del Sol

Terremolinos

Morgue Judicial

Escuela Saint Peter

Universidad Jesús de Nazareth

Complejo deportivo Antonio H. Guillén



Cucuyagua, San Pedro, Corquín, Belén Gualcho, la Unión en Copán y

Ocotepeque - 8:00 am a 4:00 pm



Santa Rosa de Copán

Aldea El Derrumbo

Cucuyagua

El Níspero

Gualtaya

Ojos de Agua

El Ajagual

El higuito

Los Almendros

San José de las Palmas

Séptimo Batallón de infantería

San Pedro de Copán

Cartagua

El Zapote

Capucas

El Ejido

Yaunera

Boca del Monte

Corquín

Agua Caliente

El Carrizal

Gualme

Jimilile

Las Casitas

Potrerillos

Belén Gualcho

Ocotepeque

La Unión

Azacualpa

El Corpus

El Junco

El Trigo

La Arena

Minerales de Occidente

Geotérmina Platanares

San Miguel

Santa Cruz

El Ladrillo

Los Arroyos

El Sitio

Arrancabárbara

Suptes Arriba

Suptes Abajo

Palania

Platanares

El Portillo

San Andrés Minas

Nueva Azacualpa



San Vicente de Centenario, La Arada, San Nicolas, Nueva Celilac

Átima en Santa Bárbara - 8:00 am a 4:30 pm



La Arada

San Vicente de Centenario

Ceibita Sur

Tencoa

El Moguete

Agua Blanquita

LLano del Conejo

Macholoa

San Nicolás

Nueva Celilac

Atima

Pompoa

Hidrocci

Choloma Linderos