Protestas son provocadas por personas ajenas, dice ministro

San Pedro Sula, Honduras

Las protestas de los estudiantes de educación media del país para exigir al Gobierno les rebajen a ellos el precio de pasaje del bus o que les den un bono de transporte continúan en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Ayer por la mañana, un grupo de estudiantes del Instituto Gubernamental Polivalente Las Brisas, de Cofradía, se tomaron la carretera que conduce a occidente, exactamente en la colonia Brisas del Valle.

Allí, unos 60 estudiantes del décimo grado paralizaron el tráfico vehicular por más de una hora. Los jóvenes, con pancartas en mano y muchos con los rostros cubiertos, incendiaron llantas en protesta por el aumento al pasaje del bus.

“Antes, los choferes nos daban precio preferencial porque íbamos a pocas cuadras, pero con el aumento nos cobran el pasaje completo. Ahora, muchos tenemos que pagar 12 lempiras”, expresó uno de los estudiantes.

Miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar y lograron terminar la protesta, que mantuvo a decenas de vehículos parados durante mucho tiempo.

Sépalo Las protestas se iniciaron días después de que se aprobara un aumento a la tarifa del pasaje de las unidades de transporte.

A eso de las 10:00 am, varios estudiantes del instituto José Trinidad Reyes (JTR) sacaron a los alumnos y se tomaron las instalaciones del colegio, sus pendiendo las clases hasta que el Gobierno les resuelva, indicaron los jóvenes.

Los dirigentes estudiantiles expresaron que la mayoría de los alumnos pagan bus, por ello el aumento está afectando la economía de sus padres. “Nuestros padres tienen un presupuesto para cuadernos, matrícula, para transporte, pero como le aumentaron ahora nos está afectando, hay personas que ahora nos toca venirnos a pie porque no tenemos dinero para pagar el transporte”, comentó una joven de la jornada nocturna.

Por segundo día, los estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH), ubicado en la colonia Kennedy de la capital, exigen que el Gobierno les facilite un bono con el 50% de descuento en el pasaje o se regrese a la tarifa anterior.

Desde el jueves, las protestas tomaron fuerza en ambas ciudades. En Tegucigalpa, los estudiantes con quema de llantas y piedras bloquearon la salida a Danlí, al oriente del país.

La Policía intervino y logró desalojar a los estudiantes.

Alerta

El ministro de Educación, Marcial Solís, aseguró que no permitirán tomas de institutos a partir del lunes. “Desde antes que este problema comenzara, nosotros fuimos alertados y mediante el diálogo les pedimos que no se sumaran al paro. Hay personas que han llegado a los centros educativos que no son del colegio a levantar los ánimos de los estudiantes”, agregó.

“Hay amenazas contra colegios y estudiantes que no se quieren sumar al paro, tenemos información de esto y ya estamos viendo cómo manejar la situación”, agregó.