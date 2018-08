Inicio del gran diálogo nacional se definirá el próximo lunes

Tegucigalpa, Honduras

Del acuerdo y la convocatoria que hagan las partes dependerá que el próximo lunes se inicie el gran diálogo nacional. El representante residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Igor Garafulic, informó que “las cosas se ven bien, todavía no hay una fecha definitiva porque me la van a dar a mí los dirigentes (políticos) el lunes, vamos a reunirnos en mi oficina”.

“Que los políticos ya den el paso de convocar y después que incorporemos a más voces y gente ese es el desafío que tenemos”, afirmó a HRN.

El promotor del diálogo entre el Partido Nacional, Partido Liberal y el equipo de Salvador Nasralla consideró que en esta segunda etapa que está por comenzar tienen que haber otras voces como la de universitarios, empresarios y grupos que buscan que sus opiniones sean tomadas en cuenta.

“Este diálogo va a ser útil para reconciliarnos en la medida en que salimos de solamente conversar temas estrictamente políticos entre políticos y se sumen más voces”, enfatizó. El pasado miércoles, y tras ocho horas de estar reunidos en la sede de las Naciones Unidas, las partes decidieron avanzar con el diálogo político y dirimir diferencias en cuanto a la representación del Partido Nacional dentro de las cuatro mesas que se instalarán.

Aunque se anunció que ayer continuarían con una sesión de trabajo será hasta el lunes que se conozca la fecha en la que comenzarán las pláticas entre los políticos que protagonizaron la crisis poselectoral a los comicios de 2017. A inicios de esta semana salió publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto ejecutivo 010-2018, con el cual se reconocerán todos los acuerdos consensuados entre todos los participantes del diálogo político.

Garafulic indicó que “todos tienen que estar invitados, nadie sobra. Los partidos que están en crecimiento también están invitados”.



Positivo

“Lo del lunes puede ser muy positivo para el país, no solamente para ellos, puede abrir las puertas ya con más madurez, sabiendo los riesgos que se cometerían de no entrar en el diálogo y de empezar a transitar un camino que tiene muchos obstáculos”, mencionó el coordinador de la junta de convocantes, German Cálix. El también miembro de este grupo de connotados ciudadanos, Olban Valladares, sostuvo que han surtido efecto los esfuerzos hechos por los convocantes, mismos que se redoblaron en los últimos meses al reunirse con cada uno de los políticos en las mesas preparatorias del prediálogo.

Nasralla cuestionó que no se haya llevado a cabo ayer el encuentro para definir la fecha en la que comenzará el diálogo y reiteró que Juan Orlando Hernández y los delegados del partido de la estrella solitaria no quieren sentarse en la mesa. “Nosotros le aceptamos que no llegue él (Presidente de la república), pero que mande a sus secuaces para que arranque el diálogo, Honduras necesita que arranque ese diálogo”, declaró.