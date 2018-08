Sin clases tres colegios de Tegucigalpa por toma de estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.



Estudiantes de secundaria mantienen tomados tres colegios públicos de Tegucigalpa, esto en protesta por el aumento a la tarifa del transporte.



La huelga inició el lunes con la toma del Instituto Técnico Luis Bográn, pero hoy se han sumado los alumnos de los colegios Jesús Aguilar Paz y Alberto Fortín.



Los estudiantes en protesta demandan a la Secretaría de Educación el bono de transporte estudiantil y así no verse afectados por el aumento que los transportistas acordaron con el Gobierno.



Para este martes los alumnos del Luis Bográn planean una asamblea para determinar si continúan con la toma.



Ante la toma de los colegios, el ministro de Educación Marcial Solís expresó que “las cosas no se resuelven perdiendo clases”, al tiempo que llamó a un diálogo con los dirigentes estudiantiles y miembros de los derechos humanos para tratar el tema.



Solís sentenció que "no se debe estar haciendo toma porque está penado por la ley".