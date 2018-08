Honduras capacita a jueces y policías sobre nuevas figuras en el Código Penal

Tegucigalpa, Honduras.



Jueces, fiscales y policías de Honduras participan hoy en Tegucigalpa en un ciclo de capacitación sobre las nuevas figuras y reformas jurídicas del Código Penal del país centroamericano, con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).



Una ley debe "ser justa en ocasión de que la propia Justicia exija la aprobación de esa ley para ser objetiva e imparcial, y aplicarse de manera general y bajo los principios de igualdad y de las demás garantías", dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rolando Argueta, al inaugurar la jornada.



Lo anterior, añadió Argueta, representa la "verdadera esencia de una ley justa, porque la sociedad reclama en algunas ocasiones, si tenemos una ley pero no cumple las expectativas del grupo social, entonces algunos dicen que hay leyes injustas".



Enfatizó que el encuentro supone "un espacio esencial" para que los jueces, fiscales y policías puedan tenga "conocimiento del contenido de muchas de las figuras del nuevo Código Penal".



El titular del Tribunal Supremo indicó que los operadores de justicia están "obligados por antonomasia a tener los conocimientos, no solo los básicos, sino también los específicos en relación a cada una de las figuras jurídicas que nos toca aplicar".



Destacó que el Código Penal es "un instrumento muy valioso, el cual debemos tener un conocimiento calidad para brindar un servicio de calidad a los usuarios del sistema".



"La institucionalidad funciona en (la) dimensión de lo que es, objetiva e imparcial para beneficio del país, y a los que imparten justicia siempre recordarles que deben apegarse a las leyes y que sus fallos sean en esa vía", enfatizó.



El acceso a la justicia debe "ser un principio incondicional para todo Estado y Poder Judicial y por el que nosotros estamos luchando día a día", añadió Argueta.



Anunció que la jornada de capacitación se celebrará también en las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, norte y Caribe del país, el 15 y 17 de agosto.



El nuevo Código Penal, aprobado en 2017 por el Parlamento hondureño, contribuirá a "regular las conductas ilícitas" de los grupos organizados, dijo a Efe el exdirector de la Unidad Técnica de la Reforma Penal del Poder judicial Kenneth Madrid.



Señaló que Código Penal, que aún no está vigente, tiene "aspectos fundamentales", entre los que mencionó la "moderna" teoría del error y la responsabilidad de las personas jurídicas.



No obstante, Madrid destacó que el Congreso Nacional de Honduras aprobó en el nuevo Código Penal "una rebaja en las penas" por corrupción.



El Código Penal tiene que "generar es aplicación en los casos concretos y debe ir amarrado a otras estrategias, como la prevención, el ordenamiento jurídico está ligado a las personas que ya cometieron delitos", enfatizó Madrid.



Por su parte, la directora ejecutiva del proyecto Unidos por la Justicia de la Usaid, Noemi Danao-Schoroeder, dijo a Efe que la jornada de capacitación busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales.



Además, facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía con el fin de disminuir la impunidad y la violencia.



Enfatizó que el nuevo Código Penal de Honduras "es una herramienta importante" porque representa "más de 50 modificaciones" al documento judicial.



Además, representa mucha utilidad en los procesos de impartición de justicia, ya que establece la tipificación de los delitos y penas y normas generales. EFE