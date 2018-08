A dos meses crimen de jefa de la Atic sigue impune

Tegucigalpa, Honduras

Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Sherill Yubissa Hernández Mancía y su muerte sigue impune.

Medicina Forense, en un tuit el pasado sábado, exigió a las autoridades que den una pronta respuesta en su muerte.

“Hoy se cumplen dos meses de la muerte de la agente de investigación Sherryll Hernández, esperamos la pronta resolución hasta llegar a la verdad. Hasta el momento se desconocen avances del caso. La familia y la población esperan respuesta ....el tiempo avanza !!”, es el mensaje publicado por Medicina Forense en su Twitter.

Evidencias La prueba de absorción atómica reveló que no se encontraron residuos de pólvora en las manos de la jefa de la Atic. Además, la autopsia reveló que la agente fue asfixiada y tenía lesiones.

Pese a que el Ministerio Público anunció la creación de una comisión interinstitucional para investigar el caso, no hay resultados. Ni la misma Atic que debería estar atenta a la evolución del caso por ser la víctima una de sus mejores agentes ha dado asomo de agilizar la investigación.

“Como familia exigimos respuestas. No es posible que se cumplan más de dos meses y no nos den una explicación a la familia. Ella no se mató, a ella la mataron, y es hora que nos respondan, que nos expliquen quién y por qué la mataron”, dijo Javier Mancía, tío de Sherill.

Muchas dudas

La muerte de Hernández Mancía causó muchas dudas desde el momento que se levantó el cuerpo de la víctima, cuando los agentes de la Atic no permitieron la presencia de la Policía ni del médico forense. Además hubo un mal manejo de la escena, adonde afloraron las inconsistencias, contradicciones, que aún no logran explicar los mismos agentes.

Sumado a esto, la pronta declaratoria de un suicidio como manera de muerte por el jefe de la Atic dejó al descubierto cómo el caso creaba inconsistencias.

Fue cuando la autopsia, en el dictamen preliminar, descartaba el suicidio y daba paso a un homicidio.

La familia en todo momento declaró que Sherill Yubissa nunca presentó un cuadro depresivo, que era incapaz de matarse. “Han querido crear un móvil distinto al homicidio. Nos preguntamos por qué. Incluso, cuando vinieron a la velatoria de mi prima nos dijeron que no había testigos, y ahora es que salen con que hay testigos. Hemos pedido un cambio de investigadores porque no estamos conformes con el avance en el caso”, dijo un primo de la exjefa de la Atic.

El pasado 3 de agosto, producto de la angustia, falleció el padre de crianza de Sherill, Gustavo Mancía.