TSC investiga la administración de exalcalde de La Lima por L8 millones

La Lima, Honduras

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investiga la administración del exalcalde Astor Amaya para conocer en qué invirtió ocho millones de lempiras asignados por el Gobierno para la ejecución de dos obras, las cuales -según denuncias- no se realizaron.

El caso fue conocido por el actual alcalde José Santiago Motiño y los regidores, entre estos el exfuncionario Amaya, luego que miembros del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas-Fhis) se presentaran a La Lima a ver la calidad de los proyectos.

La sorpresa de estos fue que al llegar a los sitios indicados se encontraron que no se había hecho nada, por lo que pidieron una explicación a la Corporación Municipal.

El regidor de la alcaldía, Oswaldo Martínez, dijo que ellos se enteraron del problema hasta que fueron notificados por los representantes de esa entidad del Estado.

“Ellos nos notificaron que durante la administración de Amaya esa institución había mandado más de ocho millones de lempiras para la remodelación de la Casa de la Cultura y una mediana en la colonia Sitraterco”.

Martínez explica que le preguntó a Astor Amaya sobre el fondo, “él nos dijo, yo creo que nos hicimos un préstamo interno, le pregunté que si eso era legal o ilegal con el dinero del pueblo, no me contestó”.

Recordó que días después llegaron los de Idecoas-Fhis y les dijeron que ellos tenían que poner ese dinero. “Les contesté que convocáramos a una conferencia de prensa donde estuviéramos todas las partes para aclarar el asunto, una señora de esa institución nos amenazó que si hacíamos la denuncia nos levantaban los proyectos, Motiño le contestó que ellos eran doble moral”.

Martínez asegura que el dinero generó más de dos millones de lempiras en intereses y eso lo tiene que pagar Astor Amaya. “Vamos a pedir al Ministerio Público que investigue, el TSC ya lo hace. Con la denuncia yo salvo mi responsabilidad”, apuntó.

Reacción. El exalcalde Astor Amaya dijo que todos los que le conocen saben que actúa por la vía correcta. “Esta situación se va a desvanecer una vez que el TSC que hace un año le solicité me hiciera una auditaría culmine con su trabajo, allí se van a desvirtuar los señalamientos que hace Martínez. Espero ese informe para mostrar mi honorabilidad.

El dinero llegó y está allí, van a ser los entes encargados que van a dar su veredicto si el doctor Astor Amaya se lo robó o no, lo digo categóricamente no hemos tocado ni un tan solo centavo, peor hacer un robo que está alejado de las enseñanzas que me dieron mis padres”.

El funcionario dijo que toda la documentación está en la Municipalidad de La Lima para que sea auditada por esos entes.