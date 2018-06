Transportistas hondureños de carga anuncian un paro de labores para este lunes

Tegucigalpa.



El Sindicato Unión Nacional de Transporte Terrestre de Honduras convocó este domingo un paro de labores a partir de mañana lunes que afectará el movimiento de mercadería nacional, mientras el Gobierno anunció una reunión para buscar una solución.



La secretaria general del sindicato de transportistas de carga, Lizeth Galo, dijo este domingo a periodistas que el paro, que afectará la movilización de la carga nacional, es para exigir al Gobierno hondureño una reducción en el precio de los combustibles y una solución a otros problemas del sector.



"No hemos pedido un 50 por ciento de rebajas en los combustibles, solicitamos un 20 por ciento, depende de la negociación a que se llegue, incluso puede ser un 15 por ciento o un 10", explicó.



Entre sus peticiones, los transportistas de carga exigen la revisión de la tarifa de peaje en las carreteras de Honduras y el precio que las empresas les pagan a ellos.



El viceministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Germán Rodríguez, dijo a periodistas que este lunes se celebrará una reunión con transportistas de carga para evaluar un pliego de peticiones.



"Esperamos un diálogo fructífero para buscar las mejores soluciones a la problemática, buscaremos todas las alternativas posibles y les pedimos que entiendan que hay variables que definitivamente el gobierno no puede alterar", subrayó el funcionario.



Destacó que el precio de los combustibles no es determinado por el Gobierno hondureño, sino por el costo internacional del petróleo.