Gobierno anuncia sanciones si hay alzas en transporte

Tegucigalpa, Honduras.



Fuertes sanciones impondrán a los transportistas que realicen cobros arbitrarios en sus unidades.



Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, reiteró que el Gobierno no aprobará las pretensiones de subirle al pasaje del transporte público.



Todo se deriva del anuncio que realizaron ciertos transportistas que pretenden incrementar entre cuatro y seis lempiras a la tarifa de buses urbanos, rapiditos, colectivos y mototaxis.



Este lunes a las 10:00 am, en una mesa de diálogo, representantes del Gobierno y de los empresarios del sector se sentarán a definir las tarifas. “Los aumentos que se han denunciado en algunos lugares del país por algunos operadores de transporte son totalmente ilegales”, señaló Díaz. Agregó que mientras no haya una resolución del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) sobre el tema no pueden cambiar los precios de las tarifas y habrá inspecciones.



Los empresarios del transporte que arbitrariamente incrementen el precio al pasaje se expondrán a perder sus permisos de operación.



“Este no es un tema que les corresponde a ellos de manera unilateral, ellos operan mediante un permiso que el Estado les da”. El funcionario añadió que buscarán la mejor solución para el sector, pero sin perjudicar la economía de los hondureños.



Los transportistas argumentan su pretensión con que hace años no se hace ningún ajuste a las tarifas y también por el elevado precio de los combustibles.



Diferentes organizaciones defensoras de los consumidores rechazan el incremento porque lo consideran un abuso para la población. El comisionado nacional del IHTT, Roberto Zacapa, dejó claro que “nadie está autorizado para aumentar arbitrariamente las tarifas en ninguna modalidad del transporte público”.



Agregó que van a seguir consensuando con los transportistas para llegar a un acuerdo. Los operativos para controlar y sancionar a los conductores que incumplan las disposiciones se están realizando en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.



Zacapa explicó que los valores se definirán mediante una fórmula técnica y científica que evaluarán con los transportistas en la reunión.



Pese al diálogo convocado, el sector de transporte de carga pesada anunció una paralización este lunes a nivel nacional desde las 6:00 am. Ever Alvarenga, dirigente del transporte, anunció que unas 1,800 unidades de transporte pesado se paralizarán a orillas de la carretera.