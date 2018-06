Identifican a responsable de “borrón” en alcaldía de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.



Las autoridades municipales de La Ceiba llamaron a audiencia de descargo a un empleado que modificó los valores catastrales supuestamente con el fin de favorecer a un contribuyente.



A través de las redes sociales y en medios locales circularon fotografías de fichas catastrales que habían sido adulteradas, por lo que encargados de los departamentos de Catastro, Recursos Humanos y Tributación iniciaron las investigaciones para dar con el responsable de este acto.



“A través de las denuncias hechas en los medios se pudo comprobar que había una persona que estaba modificando los valores catastrales, pero ya se identificó y ya está el proceso de la vía administrativa para aplicarle la audiencia de descargo”, explicó Gerardo Castro, jefe de Catastro de la alcaldía ceibeña.



“Son personas que vienen de la administración anterior, a cada una se le asigna su usuario, tienen sus actividades definidas dentro del sistema catastral, y de esa persona que estaba encargada de hacer la modificación de los planes catastrales se pudo constatar que estaba realizando cambios”, aseguró.



Este empleado estaba asignado para hacer los mantenimientos de los cambios catastrales. “Tenía el acceso al sistema porque era la persona encargada de realizar los cambios”, recalcó.



La ficha que supuestamente intentó modificar ese empleado “en lo que está la clave catastral que tengo yo ahí, no paga impuestos desde 2017, ahorita no fue eso, no sé con qué intensión sale a relucir ahora, pero es bueno porque nos despierta y ponemos atentos a ver todos los proceso y a indagar”, dijo el funcionario.



Dalila Mairena, jefa de Recursos Humano de la comuna, explicó: “Hemos estado investigando a través del área técnica del departamento de Catastro y de Cómputo para ver qué pasó y en el análisis hemos descubierto que alguna persona quiso manipular información, pero en ningún momento ha existido el dolo, simplemente manipuló y cambió los valores y tomó las fotografías y las mandó a las redes”, aclaró.



“Que alguien quiso bajar el impuesto o valor a pagar ni nada de eso, simple y sencillamente lo que querían hacer ver es que los procesos municipales están siendo manipulados”, lamentó Mairena. A esta persona ya se le hizo la audiencia de descargo, pero el proceso de investigación continúa para ver si hay más personas involucradas. Asimismo, la oficina de prensa de la Fiscalía indicó que en este tipo de casos el Ministerio Público puede actuar de oficio, “es difícil investigar sin tener una base de apoyo, pero sí se puede, lo ideal es que los o el afectado interponga la denuncia”.