Honduras: Suspensiones de energía para este sábado

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH) reportaron las zonas que no tendrán energía este sábado 9 de junio en Honduras, debido a mantenimiento programado. Estas son las zonas programadas:

Subestación retorno, San Pedro Sula 08:00 am - 02:00 pm

Zip Calpules

Plantel Tropigas

Zip Castillo

Microenvases

Arenales

Col. San Sebastián

Aldea Cablotales

Col. San Vicente De Paul

Col. Callejas

Col. Jesús R. González

Col. La Pedroza

Ferromax

Expometal

Cemcol

Alimentos Dixie

Embutidos El Jaral

Parque Arqueológico Currusté

Industrias Rica Sula

Fábrica Postelsa

Gasolinera American

Luzmetal

La Ceiba, Atlántida 06:00 am - 10:00 pm

Col.Yesenia Castillo

Dantillo

Villas del Carmen

Las Flores

La Ponce

Ramón Leva (Barranco Chele)

San Gabriel

Leyde

Palmira

Quinta San Fernando

Villa Santa Lucía, Crila

Trejo

Los Fotógrafos

Vista al Mar

El Búfalo

Menonita

26 de Junio

Iglesia Gran Comisión

Rodas

Curla

Aldea Armenia Bonito

Marisol 1 y 2

Villa Romana

Vista Palmira

Nueva Era

Aeropuerto Golosón

Miramontes

15 Septiembre

El Confite

Villa Olímpica

Carril del 7 y 8

Col. Xochimilco

Col. Municipal

Cerrato

1º de Mayo

Coyoles Central, Olanchito, Yoro 06:00 am - 10:00 pm

Luz y Esperanza,

Nerones

Palo Verde

Tierra Blanca

Limones A y B

Nombre de Jesús

Trojas 2 y 3

La Unión

Envidia

Balsamo

El Cayo

Calpules

Trojes

Campo Rojo

Col. Guadalupe,

Aldeas:

Carril

Coyoles Medina

Chorreras

Tejeras

Santa Bárbara

Tacualtuste

El Nance

San Dimas

San Juan

Arenal

Teguajal

El Potrero

San Lorenzo

San Marcos

Savana

Colonias y Barrios:

Bo. El Centro

El Bíblico

Dionisio

San Jorge

Murillo

25 de Nov

Valle Fresco

Ponce

21 de Nov

15 de Sep

Sitrabarimasa

24 de Mayo

Guanacaste

Conquista

Mariñán

Universitaria

Los Laureles

Ramón Amaya Amador

Miraflores

Satélite

Bo. Arriba y Abajo La Torre

Hosp. Anibal Murillo Escobar

Aldeas

Sutrasfco

Agalteca

Las Minas Aguán

El Ocote

Boca de Mame

Maloa

Trocaire

Armenia

El Cajón

El Bambú

Campo Nuevo

Tepusteca

Sitraproadasa

Balsamo Oriental

12 de Dic

Crucete Oriental

4 de Enero

21 de Abril

La Unión, Olancho 06:00 am - 10:00 pm

Los Encuentros

Esquipulas del Norte

Carrizal

Caisesa

El Puente

Emp. Barimasa

El Cinco

ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés)

Carbonales

Bonito Oriental

La Esperanza

La Polla

Antigual

El Plantel

Machones

Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Francia

Limoncito

Limón

Farallones

Icoteas y zonas aledañas

La Ceiba, Atlántida 01:00 pm - 06:00 pm

Los Bomberos

Res. Atlante

Los Fuertes

UNICATH Miraflores

Las Colinas

Merren

Villa H

Bo. Mejía

Col. Bantral

Bo. Independencia

Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José

Boulevard 15 de Sep. de Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central

Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central

Sitramacsa

Piñanza

Esquipulas

Miramar

Villa Real

Los Locutores

Policía de Transito

El Dorado

INFOP

Mercado San José

UTH

Plantel ENEE

Los Maestros

Energua

Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente

Ave. La Rep. de Hotel Paris hasta Centro Penal

Ave. San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal

Hotel Art Deco Bo. Inglés

Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro

Hosp. Euro-Honduras y Hosp. Centro Médico

Tocoa, Colón 01:00 pm - 06:00 pm

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hosp. Bajo Aguán (Privado)

Luzón Palmeras

Tiburones

Prieta

Lérida

Chiripa

Cuaca

Ceibita

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

La Bolsa I y II

Aldeas:

Parte de Corocito

San José del Cinco

El Briche

Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico)

Quebrada de Arena

Salama

El Barro

La Arenosa

Taujica

El Novillo

El 15

La 45

La Abisinia

El Tigre

Prado Verde

Tocoa Toronjal

Doctores

Salomón 1 y 2

Aurora

Alemán 1 y 2

Las Uvas

Génesis

El Centro

Municipalidad de Tocoa

La Colon

18 de Septiembre

Las Flores

Bo. Abajo

Hosp. San Isidro

Bomberos y zonas aledañas

Sonaguera, Colón 01:00 pm- 06:00 pm

Escano

Los Mangos

Los Maestros

Bo. Arriba

El Centro

Bo. Cotacol

Los Laureles

Los Castaños

25 de Septiembre

Bo. Abajo

Morazán

Porvenir

Aldeas

Carrioles

Sabana de Utila

El Tapón

Col. 21 de Noviembre

La Curva

La Pita

La Jigua

Quebrada de Arena

Cuyulapa, Churrúsquera

La Cubana

Lorelay

Col. 3 de Mayo

Holanda Linda

Masicales

Rio Arriba

Chacalapa

Panamá

Remolino

El Coco

Rigores

El Chorro

Aldea de Faust

Irineo

Limón

Las Pilas

La Danta

La Brea

Prado

Planes

Lanza

La Ceiba, Atlántida 09:00 am - 01:00 pm

Ramal Escuela Palmeras

Col.San Isidro

Alameda

Cervecería Hondureña

Casa Blanca

Los Bomberos

Cuenca Río Cangrejal

El Naranjo

El Pital

Yaruca

Toncontín

Urraco)

Col. Lempira

San Judas

Azcona

Margie Dip.

Suyapa

Mercedes

El Toronjal 1 y 2

Plaza Premier Toronjal

Diunsa

Hosp. Vicente Dántoni

Carretera C.A.-13 de Gasolinera Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador

Mega Plaza

Villa del Este

Santander

Magnolia

La Pizatty

Riviera

Panayotti

Hosp. Oken´S

Bella Vista

El Sauce

Bo. La Merced (Oeste)

Bo. Imán (Oeste)

Bo. Potreritos

Ave. 14 de Julio de Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro

Ave. San Isidro de Maxi Despensa hasta Esc. Morazán

Hosp. Medicentro

El Manantial

Pizzatty (Norte)

Las Acacias (Este)

Sierra Pina

Zelaya

Bo. Alvarado (Este)

El Naranjal

Credia

Bo. La Merced (Este)

Bo. Imán (Este)

La Gloria

Estadio Ceibeño

La Julia

Pineda

Los Luchadores

La Isla

La Barra

Zona Viva

Calle al Muelle de Cabotaje de Gasolinera Uno hasta Muelle

Colonias: Villa Rosa

Génova

La Pradera

El Prado

Villas del Caribe

Villa Mary

Villas del Mar

Jardines del Este

Puerto Escondido

Bella Oriente

Los Angeles

Destacamento de la Naval

Muelle de Cabotaje

E.N.P.

Astillero

Sabá, Colón 09:00 am - 01:00 pm

Colonias y Barrios

Comilsa

Pava

Coyol

Chorro

Centro de Sabá

Cholomeña

Suiza

Las Palmas

Palma Real

Pradera I, II, III y IV

La Standar

Habitat

Monte Fresco

Coop. Sabá

Aldeas: Uva Sureña

Elixir

Sonámbula

Mercedes

Achiote

Orica

Palos de Agua

Paguales

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Pradera

Ceibita

Palos de Agua Arriba y Abajo

Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia), y zonas aledañas

Tutule, La Paz 08:15 am a 08:45 am y de 03:45 pm a 04:15 pm

Tierra Colorada

El Matazano

Las Huertas

El Naranjo

El Encinal

San Pedro de Tutule

San Miguel

Tierra Prieta

Concepción de Soluteca

Arenales

El Ocotal

Calabasas

Las Torres

Arenalitos

El Mango

La Peñita

Lepaguare

Lepasale

Agua Fría

Planes de Santa María, La Paz 08:15 am - 04:15 pm

Generadores Aurora y Cisa 08:15 am - 04:15 pm

La Esperanza, Intibucá 08:15 am a 08:45 am y de 03:45 pm a 04:15 pm

Planes

Las Pavas

Pule

San José

Pueblo Viejo

Santa María

Gualazara

Santiago de Puringla

Las Delicías

Llano de La Cruz

Orovila

Ojos de Agua

Huertas

Hornitos

La Laguna

La Cumbre

Chinacla

La Florida

La Piedrona

Santa Cruz Opatoro

Opatoro

San Miguelito

Guajiquiro

San Miguel

Santa Ana

Cabañas

El Palmar

Valle de Angeles

Suyapa

El Sauce

La Florida

Estancias

San Antonio Opatoro

Guajiquiro

El Pinar

Quilitos

San Juan Guajiquiro

La Guacamaya

El Pedernal

Guascotoro

Las Delicías

Florida

San José

Saca de Agua

Las Pilas

Chinacla

Barrio Nuevo

Arenales Chinacla

Nuevo Paraíso

El Pastal

Sigamane

Marcala

El Cerrón

Las Tranquitas

Las Crucitas

Morazán

El Batallón

Bo. San Rafael

La Victoría

El Chiflador

Sanata Cruz

Musula

San Juan Marcala

El Tablón

Chusmuy

Guanizales

Medina

Yarula

Santa Elena

El Zancudo

Sabanetas

Pasamonos

Nahuaterique

Al Bailadero

El Lavatorio

San Pedro

Santa Rosita

Wise

Corral de Piedras

Santa Catarina

La Esperanza

Intibucá

Yamaranguila

El cerrón

San Marcos de La Sierra

El Sirín

El Horno

Plan Verde

Concepción

Jiquillaca

Llano Grande

Los Palones

Camasca

El Carmen

El Guayabal

San Juan de Dios

San Isidro

San Bartolo

San Antonio

El Llano

La Caridad

Magdalena

San Juan Troncozo

La Orilla

Los Pozos

Los Horcones

Santa Lucía

Las Marías

Las Aradas

Bañaderos

El Barreal

El Espino

San Pablo

El Barracón

Palacios

La Ceibilla

San Juan

Puringa

El Sitio

La Raya o El Divisadero

San Marcos

Santa Ana Colomoncagua

Santo Domingo

San Antonio de Vados

San Antonio Intibucá

El Rosario

San Estebán