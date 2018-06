“Incremento de producción de coca obliga a un reajuste de planes”

Tegucigalpa, Honduras.



Ni la mayor eficacia operativa ni el incremento de los presupuestos de seguridad, así como la capacitación, tecnología, especialización policial y el aumento de la cooperación entre cuerpos policiales a nivel internacional están logrando frenar las operaciones de los carteles del narcotráfico.



La producción, el tráfico y el consumo de drogas apuntan a una expansión global del mercado de cocaína en el mundo entero.



Ante esa realidad, los países, entre ellos Honduras, apuestan por un cambio de planes que ayuden a decomisar cargamentos y desarticular estructuras.



“Se debe hacer un replanteamiento y ajuste operacional a la estrategia de la lucha antidrogas. Es un ajuste a los planes institucionales. El crimen organizado está cambiando de técnicas y métodos de trabajo” explicó a LA PRENSA, Julián Pacheco, Ministro de Seguridad.



Lo cierto es que pese a que hay más incautaciones, el aumento de la producción de coca y de cocaína en Colombia y Bolivia, indica para los analistas, que este incremento de la oferta está generando un aumento del consumo en Estados Unidos y en Europa. “Ha subido la producción de cocaína en América del Sur y a esto se suma, que también se incrementa la llegada de droga vía marítima”, dijo Pacheco.



Necesario



Una nueva estrategia de lucha antidrogas es necesaria, y la petición formulada por el presidente Juan Orlando Hernández a la DEA es algo coherente, según analistas, con el momento que se vive en la actividad de las drogas.



“Se obliga a un replanteamiento de la estrategia de lucha antidrogas y determinar si conviene legalizarlas o no. Pese a que se ha manejado la teoría de responsabilidad compartida y combate a las drogas, no se ha hecho un trabajo eficaz porque el gran problema es la demanda. Si eso se reduce, en ese momento desaparece el problema”, dijo Raúl Pineda Alvarado, uno de los analistas consultados.



Para los expertos, los esfuerzos que se han hecho en América Latina reflejan que el proceso de combatir el cultivo, fabricación, transporte y tráfico de la droga no han dado resultados.