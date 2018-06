Elenco del reality show Supervivientes está fuera de peligro

La Ceiba, Honduras.



Fuera de peligro se encuentran los nueve españoles, participantes del programa Supervivientes, que naufragaron cuando la embarcación en que se transportaban se diera vuelta la tarde del pasado miércoles cuando se dirigían a La Ceiba.



El elenco y otros tres hondureños salieron de Cayos Cochinos, lugar adonde se produce el programa, hacia La Ceiba en una lancha tiburonera de dos motores, propiedad de la Fundación Cayos Cochinos.



Cuando iban a unas nueve millas náuticas de la comunidad de Sambo Creck, una ola le dio vuelta a la embarcación dejando a la deriva a toda la tripulación.



Pero gracias a los equipos de comunicación que transportaban pidieron ayuda a la compañía productora y esta solicitó apoyo a las autoridades navales para realizar la operación de rescate.



Florentino Martínez, coordinador de la Unidad Médica de Emergencia, explicó que desde que se dio el aviso al 911 se activaron todos los protocolos de emergencia.



Los nueve españoles y los tres hondureños fueron auxiliados por los cuerpos de seguridad de la zona.



Para atender esta emergencia se trasladaron tres ambulancias del sistema 911 hacia el batallón naval, pero no fue necesario usarlas, “los recibimos a todos, ninguno de ellos tenía una afectación física, todos adultos, no había niños, el médico de la compañía los examinó y al notificarnos que todos estaban bien procedimos a abandonar las instalaciones”, explicó Martínez.



La ubicación de los españoles fue posible gracias a un helicóptero de la compañía productora, “que nos dio las coordenadas y así se orientaron las lanchas del Batallón de Infantería y de la Fundación Cayos Cochinos para que pudieran ser rescatados”, detalló el socorrista.



Una de las preocupaciones fue el derrame de combustible de los motores, “se hizo un examen rápido, se procedió a secarlos y llevarlos a descontaminarse, para que el combustible no les afectara”, dijo.



Luego, a los nueve españoles los trasladaron al complejo hotelero Palma Real, adonde se hospeda todo el personal de producción de este reality show que transmite la empresa televisora Telecinco para toda España y Europa.



El acceso a los periodistas fue limitado en este complejo hotelero. Los medios buscaban una reacción sobre este hecho que movilizó a todos los cuerpos de seguridad y socorro de la región.