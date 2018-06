Video: Marvin Ponce es agredido por un joven en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

El exasesor presidencial Marvin Ponce, fue agredido la tarde de este martes en un centro comercial de Tegucigalpa. El hecho fue grabado por personas que hallaban próximos al incidente, el cual se ha vuelto viral.

En el vídeo se ve cuando dos jóvenes que transitaban dentro de las instalaciones del centro comercial se acercan al exdiputado e intercambian palabras con él; de pronto, Ponce tiene que retroceder porque uno de los hombres se aproxima con furia hacia él e intenta darle un puñetazo.

Luego, Marvin decide alejarse y el joven lo persigue hasta que le da una patada en la parte baja de la espalda; tras esto, el exasesor les recrimina algo y se aleja.

-Versiones-

Tras el penoso incidente, los involucrados dieron sus versiones del hecho: Joshua Tercero, el joven que ataca al exdiputado en el video, indicó que él y su amigo iban por las gradas que están cerca de los cines cuando Marvin Ponce los alcanzó y les preguntó si eran ellos quienes le gritaron mercenario. Ellos le dijeron que no, pero el político siguió increpándolos hasta el punto en que le dio un puñetazo y que por ello lo atacó.

En cambio, el exasesor expresó que él venía saliendo de una agencia bancaria cuando los dos jóvenes se acercaron a él e intentaron asaltarlo, y que él no agredió a nadie, al contrario, que él fue el ofendido, hecho que se puede ver en el video. Además confesó que irá a poner la denuncia por el intento de asalto. "Si lo hicieron por broma o no, tendrán que decírselo a la justicia. Yo no soy juguete de nadie", concluyó el exasesor.