Dinaf busca evitar que niño quemado regrese con su madre en Copán

Copán, Honduras

Los llantos del menor traspasaban las paredes y se escuchaban por el vecindario. También los gritos de su madre Marbis Aracely López Cruz (de 32 años). Por eso los vecinos del barrio Mercedes no dudaron en denunciarla ante las autoridades.

López Cruz fue detenida el domingo después que metiera las manos de su hijo en agua hirviendo, pues este se comió un queso sin su permiso.

Los vecinos aseguran que Marbis López agredía a su vástago constantemente.

“Creemos que no es primera vez que lo maltrata, siempre lo ha maltratado. Ese niño llora bastante y en oportunidades mis parientes le han dicho a la señora que no lo maltrate y ella contesta mal, pide que no sean metidos”, contó una mujer que pidió no ser identificada.

Agregó que la madre trabaja en un restaurante y deja solo al niño de siete años. “No sabemos si tiene papá. Nos da mucho pesar que esto le pase a un niño inocente”.

Audiencia. Marbis Aracely, acusada de haber quemado las manos de su hijo con agua hirviendo, podrá defenderse en libertad, según determinación de un juez que conoció el caso que la mujer enfrenta por maltrato por trasgresión.

Luego que el Ministerio Público presentara un requerimiento y se celebrara la audiencia de declaración de imputado, el juez decretó medidas alternas a la prisión preventiva a favor de López Cruz.

La madre deberá presentarse a los juzgados de Santa Rosa todos los lunes hasta que se celebre la audiencia inicial.

Internado. La tarde del sábado, después de la denuncia, personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), con la Policía Nacional, encontraron solo en su casa al menor que tenía ambas manos lesionadas.

Tulio Chávez, coordinador regional de la Dinaf, dijo que debido al hecho investigan qué medidas de protección aplicarán al menor, quien hasta ayer por la tarde permanecía ingresado en el Hospital Regional de Occidente bajo la custodia del Dinaf.

“Estamos a la espera de que el hospital le dé el alta (al menor) para buscarle una medida de protección diferente al reintegro con su madre. Estamos haciendo las averiguaciones para buscar a un familiar que pueda responsabilizarse de él, tal como lo establece el Código de la Niñez en el artículo 150”, explicó Chávez.

El funcionario agregó que “el Código manifiesta cuáles son las medidas de protección para niños cuyos derechos han sido vulnerados. La primera es el reintegro con un familiar por consanguinidad, en ese caso, los padres tienen la preferencia”; no obstante, en el caso específico de Marbis López la situación podría ser diferente, “por lo que ha pasado se considera el ingreso del menor a un centro de protección temporal mientras es resuelto el caso”.

Chávez indicó que la Dinaf realiza las averiguaciones para que otros familiares del menor puedan dar las medidas de protección a la víctima.