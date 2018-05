Tres aspirantes a Fiscal están en mora con el Colegio de Abogados

Tegucigalpa, Honduras.



A los aspirantes a fiscal general y adjunto no se les dejará pasar nada. Si tienen denuncias en su contra, del tipo que sean, o incumplen alguno de los requisitos no avanzarán en su postulación.



La rigurosidad será tal que ya detectaron que al menos t res de los 25 aspirantes podrían quedar fuera del proceso por estar en mora con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).



“Tres de los candidatos están en condición de mora. Cualquiera de ellos que tenga ausencia de los requisitos que se están valorando perdería en su contexto la cualidad para poder ostentar este cargo”, confirmó Anny Belinda Ochoa, presidenta del CAH.



Ochoa, quien también es integrante de la Junta Proponente, no dio los nombres de los candidatos que se encuentran en riesgo de quedar fuera de la nominación.



Señalamientos



El c omisionado n acional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, aseguró que las denuncias por violencia intrafamiliar y por incumplimiento de alimentación en contra de los aspirantes serán tomadas como “denuncias serias”.



Indicó que si a la persona denunciada se le comprueba que ha cometido ese tipo de acciones, realmente se encuentra en una situación en la que no puede dirigir a una instancia como el Ministerio Público. “Alguien que no haya podido ser un ejemplo de probidad, buen manejo y de convivencia interna en su familia no puede esperarse que dirija acertadamente la institución que representa los intereses generales de la sociedad”, manifestó Herrera. Explicó que toda denuncia que sea entregada a la Junta Proponente será verificada y que habrá un momento para audiencias de descargo.



Expresó que en todo caso estarán garantizados todos los derechos de las personas que sean sujetas de denuncias por parte de la población.



Declaró que la Junta Proponente espera que las denuncias que se presenten sean serias, debidamente documentadas, ya que la nómina de cinco candidatos que enviarán al Congreso Nacional tienen que ser personas sin tacha. En la próxima sesión, programada para el martes 22 de mayo, la j unta decidirá la puntuación definitiva en cada una de las carpetas en relación con los candidatos y se confirmará qué aspirantes pasarán a la fase de las audiencias públicas una vez verificada la información restante.