Corte decreta nueve meses de prisión para “Mi Rosa”

La Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción ratificó ayer la prisión preventiva contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, pero fijó que el encarcelamiento dure nueve meses en el proceso incoado contra ella por el caso de la Caja chica de la dama .



El plazo corre desde que fue recluida, el 28 de febrero de 2018, “sin perjuicio que esta medida sea revisada o ampliada oportunamente”, según la resolución.



Lo anterior indica que la ex primera dama debería gozar de libertad el 28 de noviembre.



La prisión preventiva puede ser modificada, por ejemplo, por petición de la parte acusadora, en el caso de que el juicio no haya terminado y se esté por vencer el plazo perentorio. El mismo fallo se aplica para los otros dos imputados en este proceso, Saúl Escobar y Manuel Mora Padilla, ambos implicados en la trama de la Caja chica de la dama, dice el fallo.



En el caso de Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, también su plazo para liberación es el 28 de noviembre. A Saúl Escobar, exsecretario privado de Rosa Elena de Lobo, el plazo para su excarcelación es el 9 de diciembre.



La defensa dice que objetará esa decisión mediante un recurso de amparo.



¿Plazo?



El Código Procesal Penal establece que una persona acusada no podrá, durante el curso del juicio, estar presa más de dos años, de lo contrario, debe recobrar su libertad.



Cuando una instancia judicial -juzgados o cortes- emiten una prisión preventiva o ratifica la misma, normalmente no indica cuánto durará el periodo de una enjuiciado tras las rejas.



La ex primera dama (2010-2014) fue acusada de lavado de activos y malversación de caudales públicos, crímenes por los que el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción le aplicó prisión preventiva el 28 de febrero de 2018.



El periodo de cárcel lo purga la ex primera dama en las Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, en Támara, Francisco Morazán.



A Rosa de Lobo se le señala de supuestamente haber transferido de forma ilegal 12 millones de lempiras del una cuenta del Despacho de la Primera Dama a una personal.



Igualmente, a la esposa del expresidente Porfirio Lobo se le acusó porque supuestamente malversó cuatro millones de lempiras en compras sobrevaloradas de zapatos y uniformes adquiridos con recursos estatales.



El 26 de abril pasado, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción modificó los delitos de lavado de activos y malversación, por tres delitos de apropiación indebida y seis de fraude.



Dos reveses



La defensa legal de la ex primera dama solicitó al Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción una revisión de medidas, pero esa judicatura lo denegó el 12 de mayo pasado.



Tras ese revés, los apoderados de Rosa Elena de Lobo, presentaron un recuso de apelación ante la corte de apelaciones para que se ordenara la libertad de ella, pero el resultado fue negativo.



La misma corte de apelaciones falló que se entreguen los 11 bienes que fueron incautados a Rosa de Elena de Lobo y el juzgado de primera instancia lo ratificó. La siguiente etapa en el caso de la Caja chica de la dama será la audiencia inicial, en donde se decide si el juicio pasará a audiencia preliminar o se dicta sobreseimiento.



El tribunal de segunda instancia le revocó, el 26 de abril, los delitos de malversación de caudales, lavado de activos y asociación ilícita a Saúl Escobar, exsecretario privado de Rosa Elena de Lobo, y resolvió dictarle auto de formal procesamiento por fraude a título de autor.



A Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, la Corte de Apelaciones le canceló los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita y los cambió por seis delitos de fraude a título de cooperador necesario. Existe un cuarto acusado del caso de la Caja chica de la dama que está prófugo.



El expresidente Porfirio Lobo ha señalado que cinco “jinetes de la apocalipsis” decidieron la captura de su esposa en Casa Presidencial.