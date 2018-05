Nueva York recibe su primera exposición de pinturas garífunas

Nueva York, EEUU.

Por primera vez en la historia de la ciudad de Nueva York, una exhibición de pinturas que muestra la riqueza de la cultura garífuna será presentada al público y recreará, a través de estas imágenes, la vida cotidiana de esta etnia en sus respectivas comunidades.



La responsable de esta novedosa presentación es Isidra Sabio, quien a través de su delicado trabajo buscará mostrar al mundo parte de sus experiencias de niña y compartirá con la niñez el acervo cultural de su gente.



“El momento ha llegado para mostrarles, la exposición del arte contemporáneo garífuna, algo en lo que he venido trabajando desde hace un año", dijo la artista Isidra Sabio.



Este evento se realizará este viernes 18 de mayo y culminará el próximo domingo, durante el cual se estarán exponiendo 18 pinturas.

La orientación de la actividad es familiar y el objetivo es mostrarle a los niños la riqueza cultural que poseen los garífunas.



¿Qué representan cada una de estas 18 pinturas?



Para mí, son como una ventana que les permitirá ver un día cotidiano en una comunidad garífuna, al iniciar cada trabajo es lo que visualizo, una de mis pinturas favoritas muestra a una joven descansando en un palo de coco; ella tiene consigo una pana llena de plátanos y en el fondo se ve a una madre con su hijo, vendiendo algún tipo de mercadería, algo que aún se puede observar en ciertas comunidades como Limón, Iriona, Aguan etc.



Otra pintura en la cual cada hondureño se puede sentir plenamente identificado, muestra un niño garífuna al lado de un tambor, esta imagen es algo rutinario en Trujillo, Colon, donde yo nací y crecí, allí donde hay un tambor, hay un infante cerca con la capacidad de tocar ese instrumento, en mis obras también se representan nuestros bailes y muchos elementos que dentro de nuestras comunidades son cotidianos, pero causan mucho impacto en los visitantes que recibimos.



¿Son estas obras representaciones de sus memorias de infancia?



Muchas de ellas representan lo que yo veía, la vida actual y cosas que ya se van perdiendo, en una de mis obras destacó un pescador, algo que ya no se da tanto en Trujillo, pero en mi pintura aparece el, no se le ve la cara, pero estaba allí como lo veía en mi infancia.



De una foto que tomaron hace unos 5 años, en la que aparece un niño en un cayuco, puedes apreciarlo a él flotando en un agua súper cristalina y en la bahía de Trujillo era así, mis pinturas están influenciadas en un 80% por el agua, un elemento que a título personal, me ha traído mucha paz, estabilidad y felicidad, en mi arte quiero reflejar esa pureza, que el mar provocaba en mí, al ver la exhibición podrán palpar ese sentimiento.

Dato La primera exposición pinturas garífunas en la historia de Nueva York se efectuó en “El fogón Center for the arts.”, a partir de las 2:00 pm y hasta las 6:00 pm del viernes 18 de mayo, y se extenderá al 20 del mismo mes, la dirección para que pueda asistir es: 989 Home Street, Bronx New York, NY 10459. Cualquier información llame al 347-691-0421, vía email isidra98@gmail.com, el evento, además contara con la presentación del grupo de danza garífuna Lisanigu Bodoma garífuna Kids.