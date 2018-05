Honduras: en impunidad el 95 % de crímenes contra personas LGTBI   

Tegucigalpa, Honduras.



El 95 por ciento de los 280 crímenes contra miembros de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales) en Honduras ocurridos desde 2009 están en la impunidad, denunció hoy una fuente oficial.



Entre 2017 y lo que va de 2018 han muerto 40 personas LGBTI en Honduras, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).



Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el organismo hondureño señaló que en el país los miembros de la comunidad LGBTI son "víctimas de estigma, discriminación y violencia por su orientación sexual e identidad".



Agregó que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego y blancas en el interior de su vehículo, casa, lugar de trabajo o en la calle.



Según el Conadeh, de los 18 departamentos que tiene Honduras, en al menos 12 se ha registrado la muerte violenta de una o más personas miembros de la comunidad LGTBI.



En los departamentos de Francisco Morazán, región central del país, donde se localiza la capital hondureña, y Cortés, norte, el Conadeh registra el 85 por ciento de las muertes violentas.



Añadió que la comunidad LGTBI en Honduras no tiene un documento de identificación de acuerdo a su género, no obstante, ha logrado que el Registro Nacional de las Personas cambie la fotografía en su tarjeta de identidad.



El defensor del pueblo hondureño, Roberto Herrera, lamentó que aún persista los "actos de estigma y discriminación" hacia las personas LGTBI en el país y pidió que esos crímenes no queden en la impunidad.



Además, condenó la homofobia y la discriminación que sufre la comunidad homosexual, y exhortó al Gobierno, sociedad y familiares que "respeten" los derechos de esas personas.



El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia recuerda el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales.