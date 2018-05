De L118 a 182 millones subirá planilla anual por aumento a diputados

Tegucigalpa, Honduras.



Los diputados de Libertad y Refundación (Libre) del Congreso Nacional no recibirán 66 millones de lempiras por rechazar el aumento de sueldo.



El Poder Legislativo aprobó un incremento de 35,000 lempiras para los propietarios, que ahora ganarán 90,000 y 20,000 para los suplentes integrados, cuyo nuevo pago será de 40,000.



Libre cuenta con 30 parlamentarios propietarios y diez suplentes integrados.



Al multiplicar el salario que dejarán de percibir los legisladores de Libre por los 53 meses que les hace falta cobrar de la legislatura 2018-2002, hace un monto de 63.7 millones de lempiras que ya no irán a sus bolsillos.



La bancada de Libre se reunió el martes pasado con la dirigencia del partido y se decidió no aceptar la ampliación y regresar el aumento que cobraron en abril.



El coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, dijo que es atribución de un diputado aceptar o no un aumento, pero que desconoce si los legisladores de su partido regresarán el aumento que cobraron en abril y mayo.



“La decisión está tomada, lo que hagan y cómo lo hagan son formas administrativas”, indicó el ex-Presidente (2006-2009). El diputado de Libre Jorge Cálix calificó como “histórica” la determinación de rechazar el crecimiento de sueldo.



“Esto nunca había pasado, decirle no a un aumento; ahora toca regresarlo (lo que recibieron de incremento), no sabemos cómo es el procedimiento, pero vamos a preguntar”, agregó.



Varios periodistas que abordaron a Cálix le consultaron insistentemente quién fue el diputado de Libre que firmó una nota de aceptación del aumento, pero dijo “no sé”.



Doris Gutiérrez, jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad, fue la primera que reveló que la intención de la junta directiva del Congreso Nacional era aprobar un aumento de 50,000 lempiras.



Admitió que ella firmó la nota de aceptación del incremento, pero que pensaba que el mismo sería de 10,000 y al enterarse de que sería de 50,000 no lo aceptó.



Planilla



El Congreso Nacional cuenta con 128 diputados propietarios y unos 60 suplentes integrados.



Antes del aumento, la planilla anual de pagos para diputados ascendía a 118 millones de lempiras, pero con el ajuste, excluyendo el beneficio para los parlamentarios de Libre, la nómina asciende a 182 millones.



Ni ajusta



El diputado de Alianza Patriótica por Cortés Enrique Yllescas dijo que él se postuló a ese cargo de elección popular por servir a la población y no por un salario de 90,000 lempiras que “ni ajusta”.



“Los 90,000 lempiras que hoy por hoy vamos a ganar como diputados queda al ras, ni nos ajusta”, aseguró.



“Si medimos realmente lo que uno gasta, lo que uno invierte, en lo de la diputación, que la gente puede señalar o criticar, pero una vez estando de diputado, que es más lo que gasta que lo que gana”, remarcó.



Yllescas expuso que él desde hace varios años se dedica a apoyar proyectos sociales en la zona norte del país, pero que no lo hace público porque lo realiza por convicción.