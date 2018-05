TSE entrega L197 millones en deuda política

Tegucigalpa, Honduras.



Las elecciones generales del año pasado fueron las más caras en deuda política al oficializar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ayer una erogación de 197 millones de lempiras distribuidos entre los diez partidos y dos candidaturas independientes.



Estos recursos ya fueron entregados casi en su totalidad a las fuerzas políticas, faltando repartir L64 millones, labor que se hará entre mayo y junio, informó el presidente de la entidad colegiada, David Matamoros.



Costo por voto



El funcionario informó que la deuda política esta vez fue calculada en base con 39.20 lempiras por voto obtenido por cada uno de los partidos políticos.



Algunos de estos institutos políticos, como el Partido Liberal y el Partido Nacional, pidieron que su deuda fuera estimada en base con los resultados de los niveles municipal porque sacaron la mayoría de votos.



Bajo este contexto, el Partido Nacional se llevó la mayor cantidad de la partida con L61 millones, seguido de Libre con L45 millones y el Partido Liberal, L36 millones.



El Pinu, que participó en alianza con Libre, recibió L8.7 millones, un poco menos de los L9.1 millones que les tocó a los partidos Democracia Cristiana, Alianza Patriótica, Unificación Democrática, Vamos y Partido Anticorrupción.



El expresidenciable de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, no recibió ningún cinco de deuda política porque llegó al grupo como persona natural, no jurídica. Tampoco recibió dinero por el PAC, que él fundó, porque este partido ahora está en manos de Marlene Alvarenga.



El presidente del TSE explicó que el partido Frente Amplio (Faper), de Andrés Pavón, solo recibió 143,000 lempiras porque no logró reunir los diez mil votos requeridos en cualquiera de los niveles electivos.



La Ley Electoral también favoreció a dos candidaturas independientes en el nivel municipal, una en Esquías, Comayagua, que recibió L126,000, y la otra en La Villa de San Antonio, con un beneficio económico de L207,000.