Prueba científica, según Forense, revela irregularidades testificales

Tegucigalpa, Honduras.



Incongruencias, eso es lo que según Medicina Forense revelan las pruebas científicas que se han practicado en la muerte de Carlos Emilio Collier.



El resultado de esos exámenes al ser comparados con las muestras de ADN de los cinco implicados indicaron que en las uñas del occiso había perfiles de dos personas: las de la víctima y las de Olga María López Ferrufino.



“No podemos satanizar ni culpar a nadie. Estamos desarmando la mentira de todo lo que ha ocurrido en relación con los hechos testificales en este caso que son totalmente incongruentes con lo que revela la prueba científica. Hay alteraciones. Y nos preguntamos: ¿Por qué no aparece el arma? Nosotros estamos apegados a la verdad científica, pero lo que no voy a admitir y permitir es que se denigre el trabajo de los médicos forenses”, dijo Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense.



La reacción de la directora forense surge tras la denuncia que interpusiera en el Juzgado de Letras de lo Penal el abogado Raúl Suazo, defensor de Elías Chaín, quien aduce falta de colaboración y exclusión al consultor técnico nombrado, al que aseguran que no se le permitió el ingreso a Medicina Forense.



Ante los señalamientos ayer a través de un comunicado, Medicina Forense informó que se dio cumplimiento a la instrucción del juez competente, donde estuvo durante el procedimiento, a pesar de que no cuenta con la experiencia en el campo forense.



Como medio de verificación de la presencia del consultor de la defensa de Chaín, desde ayer Medicina Forense circuló un video adonde muestra el ingreso del doctor a esa dependencia fiscal.



Manuel Asdrúval Murillo, apoderado legal de Olga López, también denunció que “Medicina Forense incumplió la orden que el juez le dio de que estuviera presente el consultor técnico que nombramos (Gustavo Fontecha) al momento de verificar las pruebas, de revisar el dictamen, no se le permitió el ingreso, fue incumplida esa orden. Lo vamos a refutar, incluso vamos a solicitar la nulidad”.



Las pruebas



“Hay ADN de una persona y esa persona debe explicar por qué la tiene. Pueden recontraperitar las pruebas que se han practicado y todo vincula y confirma. Hay resultados, tenemos cuatro cabellos valorables, sabemos que dos son de la misma persona y faltan otros dos para seguir analizando”, explicó Villanueva.



Lo que sí asegura Medicina Forense es que lo que la prueba científica y los laboratorios criminalísticos están ventilando en el juicio a través de sus dictámenes sacará a luz la verdad de lo que ocurrió la noche del 11 de octubre cuando Carlos Collier recibió dos impactos de bala en la cabeza en compaña de cinco amigos ahora implicados en el hecho.



“Hay un vinculación directa en el hecho, habrá que revisar los relatos y hay mentiras alrededor de este homicidio y van a tener que explicar muchas cosas. Yo defiendo la prueba que está lista”, explicó la directora de Medicina Forense. LA PRENSA supo ayer que desde el martes Olga María López Ferrufino ha manifestado que quiere relatar lo que ocurrió esa noche.



Los sospechosos



José Carlos Zamora, Elías Taufic Chaín, James Alexander Oconnor y Carlos Alvarenga Romero, alias Susano, los cuatro amigos acusados junto con Olga López, dicen que están tranquilos, esperando la continuidad del proceso y desde la Penitenciaría permanecen en contacto con sus familias.



El domingo anterior, cuando se conmemoró el Día de la Madre, sus progenitoras llegaron hasta la prisión para compartir con sus hijos.



Zamora, guitarra en mano, entonó varias canciones en honor a las madres. “Fue muy emotivo porque nos recibieron con serenata y José Carlos Zamora nos cantó. Fue muy lindo, su talento lo está utilizando para proyección en el penal. Compartimos todas las madres, oramos, conversamos, y lo mejor es que están muy fortalecidos”, dijo Miriam Romero, madre de Susano.



La madre de Alvarenga contó que desde que su hijo está en prisión le ha enviado cuatro cartas.



En ellas le pide tranquilidad, paciencia y le asegura que pese a todo él está bien.



Juzgado



La audiencia preliminar se reprogramó por petición de las partes y fue señalada para el 23 de mayo.



La demanda de los defensores durante el proceso ha sido que se les faciliten los resultados de las pruebas que se enviaron a los diferentes laboratorios.



El martes la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo sin suspensión del acto reclamado a favor de Olga María López.