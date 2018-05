TSC prepara investigaciones de 7 expolicías y 5 exfuncionarios

Tegucigalpa, Honduras.



La Unidad contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está por concluir los expedientes investigativos de siete exjerarcas policiales y cinco altos funcionarios que presentaron incongruencias en su patrimonio personal, confirmó a Diario LA PRENSA una fuente oficial del organismo contralor.



En total son 25 expedientes que se encuentran en proceso de investigación en el TSC, de los cuales 12 estarán concluidos en el curso del presente año y los 13 restantes en 2019.



Los nombres no fueron proporcionados en vista de que los casos todavía están en proceso y aún los pliegos de responsabilidad no han sido notificados a los involucrados.



De este grupo de 25 investigados, diez son expolicías y 15 exfuncionarios del Estado que no han podido justificar su fortuna personal.



Fortunas



Entre 2012 y 2014, la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) remitió al Tribunal de Cuentas las investigaciones patrimoniales de al menos 27 jerarcas policiales que supuestamnente amasaron una fortuna de alrededor de 361 millones de lempiras al amparo de la chapa y del uniforme.



Entre los investigados figuran los exdirectores de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del Cid, José Luis Muñoz Licona y Salomón Escoto Salinas. Félix Villanueva quedó exonerado tras concluirse que sus ingresos no eran producto de actividades ilícitas.



También son objetos de investigación del TSC los exjefes policiales René Maradiaga Panchamé, Jorge Alberto Barralaga (detenido en la Penitenciaría Nacional por lavado de activos), Marco Tulio Palma, Napoleón Názar Herrera, Manuel de Jesús Escobar Murillo, Adrián René Flores Marcelino, Rafael Antonio Rodríguez Puerto, Selvyn Mayes Ríos, álvaro Ernesto García (detenido en la operación Avalancha), Ludwin Criss Zelaya y Juan Manuel ávila Meza, estos dos últimos presos en Estados Unidos por narcotráfico.



En este grupo también aparece el exjefe del centro penal sampedrano José Orlando Leiva Natarén, a quien el Ministerio Público le detectó una incongruencia patrimonial de 300 millones de lempiras y a quien en esta semana se le incautó tres gasolineras, dos residencias y 50 cuentas bancarias en Cortés, en la operación Dragón.



Ricardo Rodríguez, presidente del TSC, confirmó que se está investigando a varios oficiales de la Policía, entre ellos el de José Leiva Natarén, cuyo expediente está por finalizar.



“Se trata de expedientes voluminosos porque no es lo mismo investigar a una persona que solo tiene un sueldo a estos que manejan varias empresas; entonces hay que hacer una relación de los salarios obtenidos y los ingresos de sus empresas”, argumentó.



Dijo que a finales de mayo se notificarán formalmente los pliegos de responsabilidades y los hallazgos más importante a Leiva Natarén.



Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, confirmó que la mayoría de estos oficiales ya no forman parte de la institución policial.



Reconoció que el TSC ha trabajado con mayor celeridad los casos, pero dijo que están a la espera de que el organismo contralor facilite los suficientes insumos al Ministerio Público para procesar judicialmente a los expolicías que se enriquecieron ilícitamente.



“Ahorita está pendiente que el TSC opine sobre el caso de Leiva Natarén”, dijo.