Andrea Valeska soñaba con su fiesta de 15 años

Santa Rosa de Copán, Honduras.



Aferrada al féretro que guardaba los restos de su hija mayor, Isabel Murcia lloraba y reclamaba justicia para que la muerte de su pequeña Andrea no quede en la impunidad.



Ayer por la tarde, familiares, amigos y vecinos de Andrea Valeska López Murcia (de 13 años) velaron los restos de la menor, cuyo cadáver fue encontrado parcialmente quemado y con signos de haber sido abusada sexualmente en una zacatera del barrio Las Cidras, la tarde del lunes.



“Pido justicia para mi niña, yo no sé qué voy a hacer sin ella, era mi alegría, mi hija mayor. Mi niña no salía de la casa, siempre fue una buena hija, me ayudaba en todo. Por favor hagan justicia para mi Andreíta” , repetía entre sollozos la madre de la niña.



La situación económica de la familia impidió que la mayor de sus cuatro hijos pudiera seguir estudiando, por lo que la menor concluyó la escuela el año anterior y no siguió a fin de poder trabajar junto a su madre. A pesar de no poder seguir estudiando, Andrea Valeska deseaba convertirse en enfermera. Tenía la ilusión de tener una fiesta de 15 años, aunque fuera sencilla, y poder lucir un vestido rosado.







La consternación se apoderó de los vecinos de Las Cidras, quienes aún no dan crédito de lo ocurrido, ya que la jovencita de 13 años, además de caracterizarse por ser una niña obediente y dulce, era muy bonita.



“Como vecinos estamos preocupados por lo que pasó, porque aquí en Las Cidras hay muchos niños, ya no confiamos en que ellos salgan a la calle”, dijo.



Parientes de Andrea Valeska relataron que la tarde del domingo, la pequeña avisó a su madre que saldría de su casa para ir a ver a su madrina; pero en el trayecto, la menor fue interceptada por un desconocido.



Aparentemente la niña fue abusada y luego asesinada, y para esconder evidencias, el criminal intentó quemar el cuerpo de la menor. Medicina Forense no pudo establecer las causas de muerte ni determinar el abuso debido a las quemaduras que presentaba la niña.







La jovencita desapareció después de las 6:00 pm del domingo, pero su cadáver fue encontrado casi 24 horas después por miembros del Cuerpo de Bomberos que acudieron al lugar a sofocar el incendio provocado por el homicida de la menor.



Con temor, allegados aseveraron que la menor era asechada por un pretendiente que vivió cerca de Las Cidras y que amenazaba y acosaba a la niña, por lo que creen que esa podría ser la causa del abominable crimen.



Investigación



El portavoz de la Unidad Departamental de la Policía, Gregorio Cornejo, indicó que las averiguaciones continúan, aún no hay rastros de quien ultrajó y asesinó a la menor.



Cornejo aseveró que en la escena del crimen se logró encontrar prendas de vestir, rastros de sangre y documentación personal, por lo que se analizarán y conforme a pruebas científicas identificarán al responsable.



Preliminarmente se estableció que el cuerpo de la niña tenía quemaduras en el 70% del cuerpo, sobre todo en cara, brazos y pecho, lo cual imposibilitó establecer la causa de la muerte de la menor.



Este día será el sepelio en el cementerio general de Santa Rosa de Copán.



Sufrimiento



“Era una niña humilde y de gran corazón, ella no se merecía eso”, expresó ayer Mayra Deras al referirse a su sobrinita Andrea Valeska.



Relató que una de las ilusiones de la pequeña Andrea era ser enfermera profesional, y el otro año entraría al colegio para continuar su estudios y titularse.



“Andreíta era superespecial, dinámica, ella para todo se prestaba, ayudaba al que podía, era de buen corazón”, manifestó Deras al tiempo que irrumpió en llanto al recordar a su sobrina. “Ella era una niña que salía a jugar y le gustaba ver televisión. Lo último que me dijo fue felicidades tía el domingo que era el Día de la Madre. Eso fue como a las tres de la tarde”, recordó.



La menor desapareció ese día y para acortar la distancia utilizó un camino en medio de un área boscosa y solitaria y fue donde supuestamente abusaron de ella y la mataron.



Deras indicó que su sobrina era bien portada y pasaba con su mamá en la casa ayudándole en los quehaceres del hogar. Aseveró que Andrea era una de las mejores alumnas en la escuela Carlos H. Claudino, de San Rosa de Copán, adonde cursó su primaria.



“Lastimosamente la delincuencia se la llevó. Solo sabemos que desapareció y que la encontramos el lunes cuando ya estaba muerta”.



“Pedimos justicia, que agarren a la persona que le hizo eso porque era una niña. Ella no merecía eso. No sé por qué le hizo eso a ella. Andrea no se metía con nadie, era humilde. Pedimos que se castigue a la persona que lo hizo y que pague por eso”, exigió.