Día de la Madre oxigena el comercio sampedrano

San Pedro Sula, Honduras.



Un importante movimiento económico espera hoy el sector comercial de la ciudad por el Día de la Madre.



Según los comerciantes y microempresarios, después de San Valentín, esta es la festividad que más ganancias les genera, aumentando sus ventas en más del 60%.



El entusiasmo de los consumidores fue evidente ayer en el centro de la Capital Industrial. Filas de carros se formaron desde tempranas horas del día en la 7 calle, 7 avenida del mercado Guamilito, punto donde están los vendedores de flores, el obsequio insigne para regalar en esta fecha especial.



Los mercaderes comenzaron a abastecerse desde hace una semana previendo la gran demanda que tienen antes y durante este día.



Keilyn Orellana, vendedora de rosas, dijo que desde el viernes están trabajando las 24 horas para lograr cubrir todos los pedidos, ya que hay arreglos que requieren más tiempo de preparación.



Vendedores de la tercera avenida también confían que tendrán buenas ventas hoy.



Señaló que en el local se ajustan al presupuesto de los clientes y pueden comprar flores que van desde 100 hasta 1,000 lempiras o más.



“Estas son rosas de calidad traídas desde Guatemala y Ecuador. Se conservan muy bien y pueden durar hasta casi una semana dependiendo el cuidado que le dé la persona”, explicó.



Alma Almendárez dijo que en un día normal venden entre 2,000 y 3,000 lempiras, pero en el Día de la Madre puede llegar a más de 30,000 lempiras.



Las flores más buscadas son la rosas rojas, pero también adquieren mucho los claveles, girasoles y tulipanes. En su negocio también ofrece globos, coronas y dulces que pueden ser agregados en los arreglos.



Autoridades de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih) consideran que la celebración representa una valiosa plataforma que permite a los emprendedores impulsar sus productos.



El centro de la ciudad estuvo con tráfico debido a las compras.



Actividades



Linda Martínez, coordinadora de mercadeo del City Mall, dijo que las tiendas prepararon eventos, descuentos, promociones y regalías para las madres.



“Habrá un concurso de qué tanto conoces a mamá de 1:00 pm a 3:00 pm. Además tendrá estand para fotografías en familia. No extenderemos horarios, siempre será de 10:00 am a 8:00 pm”.



El Mega Mall estará regalando rosas por medio de varias dinámicas y clases de zumba de 5:00 pm a 6:00 pm. Las tiendas estarán con descuentos que oscilan entre 10 y 45%.



El centro comercial garantiza el estacionamiento, pues cuenta con tres niveles. El establecimiento abrirá de 10:00 am a 8:00 pm.



Claudia Bueso, gerente administrativo de Altara, dijo que esperan incremento del 30% en el tráfico de asistentes, principalmente en el área de restaurantes. El horario de servicio es de 10:00 am a 7:00 pm.



El Mall Galerías organizó un concierto con el grupo Violin Rouge a partir de las 3:00 pm.



Hay quienes aprovechan la fecha para salir a los semáforos para vender globos y flores.