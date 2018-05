El 2019 llegará a Honduras el crucero más grande del mundo

Roatán, Honduras.

En el mes de enero de 2019 llegará a Roatán el Symphony of the Sea, el crucero más grande del mundo. Esta imponente nave tiene capacidad para 8 mil 880 personas.

El Symphony of the Seas (Sinfonía de los Mares), de la línea Royal Caribbean, estará atracando el 1 de enero en el muelle de Roatán.



Después de la histórica llegada de Allure of the Seas, el tercer crucero más grande del mundo a Roatán, Islas de la Bahía, el turismo de Honduras recibe otra gran noticia.



La ciudad flotante cuenta con 18 cubiertas y tiene una capacidad para 6780 pasajeros y 2100 miembros de la tripulación.



La noticia la confirma el propio ministro de Turismo, Emilio Silvestri, quien dice que “estamos súper contentos y emocionados porque pone otra vez a Honduras en la mira del mundo”.



“Nos han confirmado que estarán llegando el 1 de enero de 2019. Honduras está listo para este nuevo reto”, destacó el titular de Turismo.



“Honduras está trabajando para que Roatán sea el puerto número uno de los puertos del Caribe y de la región”, dice el presidente Juan Orlando Hernández, quien tiene en el turismo uno de los ejes más importantes de su gobierno.





El Symphony of the Seas es la última incorporación a la flota de Royal Caribbean; entró en servicio apenas en marzo de este año, con nuevas y originales experiencias para pasajeros de todas las edades, conceptos gastronómicos originales, actividades acuáticas, aéreas y sobre hielo, e impresionantes suites familiares.



Además, cuenta con un parque acuático para niños y adultos, una cancha de básquetbol de tamaño completo, una pista de patinaje sobre hielo y dos paredes de escalada de 43 pies.



Por si fuera poco, también hay un parque central que contiene más de 20 mil plantas tropicales.



Su principal atracción es el tobogán de popa, el más grande jamás construido a bordo de un crucero, capaz de regalar emociones y escalofríos inolvidables.



Lo que dejó el Allure



Con Allure of the Sea, Honduras le ha mostrado al mundo que es capaz de para enfrentar grandes retos y que la camisa no le quedó grande para atender a más de 6 mil turistas –dice Silvestri.



“La impresión que se llevaron los turistas extranjeros fue satisfactoria y positiva. Se fueron contentos con la imagen de Roatán por la calidad de las playas y buena atención de nuestra gente”, contó Silvestri.



Esto habla muy bien de la imagen que Honduras está proyectando a nivel mundial –agrega.



Para Silvetsri, los hondureños debemos sentirnos orgullosos que una empresa como Royal Caribbean ponga los ojos en Roatán como uno de los destinos turísticos más apetecidos por los cruceristas.



“Royal Caribbean representa la confianza que los inversiones extranjeros tienen en Honduras y que ven la seriedad con que este Gobierno trabaja en áreas como turismo, inversión, seguridad y empleo”, termina diciendo Silvestri.