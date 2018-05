Salvador Nasralla dice que ahora sí va su nuevo partido

Tegucigalpa, Honduras.



El excandidato presidencial de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla ratificó ayer la creación de un nuevo partido político que será parte de una coalición política más fuerte e integradora. “Nuestro nuevo partido será parte de una alianza más fuerte, más integradora, incluyendo a los partidos Libre y Pinu”, dijo durante una conferencia de prensa.



Respecto a la alianza con Libre dijo: “Yo formo parte de la Alianza, pero tendrán que preguntarle al coordinador si soy parte porque dijo que la Alianza es de partidos y yo no tengo partido en este momento, por eso lo estoy creando, para que sea parte de una Alianza”, declaró.



Nasralla se negó a revelar el nombre de ese nueva entidad política porque dijo que se lo pueden robar. “El nombre es lo de menos, si lo digo me lo roban porque acá son ladrones la mayor parte de los políticos, no diré el nombre hasta que lo vaya a inscribir”, aclaró.



En relación con quiénes podrán ser parte de su nuevo proyecto, explicó que lo podrán hacer todas las personas que no se sientan identificadas con las ideologías y formas de actuar de los partidos que están, de Libre, del Pinu y de los partidos tradicionales. Con esto reconfirma su divorcio con Mel Zelaya.