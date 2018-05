Quedan 25 candidatos para el cargo de Fiscal General

Tegucigalpa, Honduras.



La Junta Proponente decidirá de entre un grupo de 25 profesionales del derecho a los cinco nominados al cargo de Fiscal General del Estado y Fiscal Adjunto.



De un total de 22 candidatos autopropuestos y seis postulados por organizaciones de la sociedad civil, solotres fueron aislados del proceso de selección.



De los postulantes, cinco son mujeres y 20 son varones.



Entre los candidatos figuran funcionarios, jueces, fiscales de carrera y reconocidos profesionales del Derecho que buscan un lugar en los dos principales cargos del Ministerio Público.



En la etapa de subsanaciones, que venció el miércoles anterior, se logró identificar que de 19 personas que estaban obligadas a subsanar sus documentos solamente una no lo hizo, y se trata del abogado Miguel Ángel Maldonado Rodríguez, quien por determinación de la Junta quedó como no inscrito, las restantes 18 personas quedaron inscritas para este proceso.



Ahora los 25 pasarán a la siguiente etapa, que corresponde a las diferentes evaluaciones y pruebas de conocimiento.



Excluidos



El fin de semana anterior, la entidad nominadora había dado un plazo de 24 horas al actual fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, propuesto por un grupo de barrios y colonias de Tegucigalpa, y a Vilma Cecilia Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, propuesta por la Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible (Ahdis) para que acreditaran su aceptación a fin de participar en el proceso.



El presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, estableció que en el caso de Chinchilla solamente presentaron un acta de nacimiento.



Además, dijo que “se hizo la comunicación pertinente con la entidad que lo propuso y no fue posible en los plazos establecidos que la entidad respondiera afirmativa y negativamente para establecer la aceptación de esta persona para el proceso de selección”.



Aseguró que la respuesta obtenida por los patronatos es que no fue posible comunicarse con el actual fiscal.



Reconoció que “se hizo llegar ayer (miércoles) de las personas que propusieron al abogado Chinchilla un documento que tiene relación básicamente con el proceso de selección al que él se sometió hace unos cuatro años y medio para el cargo de Fiscal General, que le fue otorgado el 1 de septiembre de 2013”.



Pero en la revisión de estos documentos no se contiene la totalidad de lo exigido en el protocolo y en el reglamento para que él continúe en el proceso como inscrito de esa elección para Fiscal General y Fiscal Adjunto.



“A raíz de estas situaciones, la Junta ha decidido por unanimidad el tener por no inscrito al abogado Óscar Fernando Chinchilla Banegas en el proceso de selección”, manifestó.



En el caso de Vilma Morales no fue posible la presentación de ningún documento de los exigidos por el reglamento y el protocolo para la acreditación de los requisitos y otros documentos que podrían demostrar. Quedó excluida la abogada Xiomara Yamileth Osorio, quien presentó su postulación de manera extemporánea. Según dijo, ella presentó la documentación un día después de que venciera el plazo.



Qué sigue



La Junta Proponente se apresta a recibir a partir del lunes denuncias en contra de los postulantes.



“Se recibirán denuncias sobre presuntas irregularidades que rigen con la ética y la moral respecto al criterio de los denunciantes en relación con cada uno de los postulantes”.



El plazo para interponer quejas concluirá hasta un día antes de que la Junta envíe la nómina final de cinco candidatos al Congreso. A los evidenciados se les respetará su estado de inocencia y serán escuchados sobre eventuales denuncias en su contra, informó Argueta.



El cronograma de selección sigue con la evaluación de antecedentes personales y profesionales de los 25 aspirantes.



Esta etapa se desarrollará a partir del martes 15 y miércoles 16 de mayo. El jueves, los proponentes analizarán la evaluación de antecedentes personales y profesionales de los candidatos. “En esa reunión decidiremos cuánto se le otorga a los antecedentes personales y profesionales de cada candidato, así como la preparación y definición de fechas, formas, cómo se harán las preguntas y horas de la realización de las audiencias públicas a los que se someterán los aspirantes”, informó Argueta.



Los candidatos



1. Mayra Aguilera

2. Omar Jiménez

3. Doris Madrid

4. Abraham Alvarenga

5. Lidia Estela Cardona

6. Sara Sagastume

7. Daniel Arturo Sibrián

8. Juan Rafael Soto

9. Óscar Vásquez

10. Raúl Henríquez

11. Juan Carlos Barrientos

12. Carlos Cálix

13. Aníbal Izaguirre

14. Francisco Cerrato

15. Ricardo Castro

16. Mario Ríos

17. Marcio Cabañas

18. Hermes Moncada

19. Efrén Aguilar

20. Nilia Ramos

21. Mario Melgar

22. Ricardo Montes

23. Eduardo Lagos

24. Nery Miranda

25. Claudio Casco