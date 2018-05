“Los militares y policías no son ciudadanos de segunda clase”

Tegucigalpa, Honduras.



La iniciativa propuesta por el diputado nacionalista Renán Inestroza de modificar la Constitución de la República para permitir que puedan votar los policías y militares tuvo eco en el Poder Ejecutivo.



El presidente Juan Orlando Hernández consideró ayer que se debe madurar el derecho de voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque en la actualidad “se les está quitando un derecho elemental”.



El mandatario reflexionó que “me parece que todos debemos ser ciudadanos de primera clase y ellos –policías y militares- no deben ser ciudadanos de segunda clase”.



“Si usted no vota le están quitando un derecho elemental”, reiteró durante un recorrido por las Ahorro Ferias El Lempirita, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.



“Lo que hay que cuidar es que no se politice partidariamente a la institución; habrá que ver cómo otros países lo han hecho”, recomendó.



Reiteró que el tema que ya se introdujo al pleno legislativo el pasado jueves “habrá que madurarlo, pero que vale la pena considerarlo”.



Transparencia



En otro evento, el mandatario anunció la instalación de la Mesa Interinstitucional por la Transparencia, con la que se buscará consolidar un Estado abierto, transparente, ágil, responsable y eficiente. La Mesa Interinstitucional por la Transparencia contará con la participación de los titulares de los tres poderes del Estado, sociedad civil, organismos contralores y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), explicó Hernández.



Dentro de los primeros 100 días de la nueva administración, que se cumplieron el 7 de mayo, el presidente afirmó que revisará todo lo que se hizo en los cuatro años anteriores en materia de lucha por la transparencia y contra la corrupción. Recordó que en su Gobierno se impulsó la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), junto la Organización de Estados Americanos (OEA), con la que se creó la Ley de Política Limpia.