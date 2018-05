El lunes inicia vacunación en Cortés y Francisco Morazán contra la AH1N1

Tegucigalpa, Honduras.



Este lunes 14 de mayo inicia en los departamento de Cortés y Francisco Morazán la jornada de vacunación contra la influenza AH1N1.



El número de enfermos continúa aumentando en el país, según datos de la Secretaría de Salud.



Homer Mejía, coordinador de la Unidad de Vigilancia para la influenza de esta institución, informó que hasta ayer iban confirmados 137 casos, en su mayoría de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los muertos por la enfermedad se mantiene en diez.



Del total de fallecimientos registrados, cinco son hombres y cinco son mujeres. Del 24 de abril al 10 mayo, es decir, en 17 días, perdieron la vida nueve personas que adquirieron el virus. Mientras que la primera muerte que se registró este año fue el 3 de febrero en un hospital privado de la capital y era originario de Choluteca.



Cinco de las víctimas eran originarias de Tegucigalpa, dos de Choluteca, dos de Yoro y una de San Pedro Sula.



Mejía dijo que la problación que está siendo principalmente afectada son niños entre uno y 14 años.





Diana Núñez, jefa de la unidad de Vigilancia de la Salud, dijo que actualmente no tienen pendiente de confirmar más decesos.



“Los dos últimos fallecimientos fueron en el hospital Mario Catarino Rivas, son personas que tienen antecedentes de base de diabetes mellitus”, afirmó Núñez.



Una de las víctimas es una mujer de 56 años de San Pedro Sula y un hombre de 46 años procedente de Yoro.



Vacunación



La población vulnerable que debe vacunarse a partir del lunes es la que está entre seis meses de edad y 59 años, que padezcan de alguna enfermedad crónica o de base, embarazadas de todas las edades, trabajadores de granjas avícolas y de la tercera edad.



La vacuna hace efecto en el organismo dos semanas después de que se aplica.



“Esperamos que la población acuda a los establecimientos a vacunarse. No van a andar brigadas por el momento en los barrios y colonias, por lo que es importante que la población vulnerable sea atendida”, aconsejó Homer Mejía.



Prevención



El hospital Mario Rivas realizó ayer una jornada de vacunación para prevenir la influenza en personal del centro asistencial y pacientes con enfermedades crónicas que llegaron al lugar.



Luisa María Pineda, epidemióloga del sanatorio, dijo que además de la inoculación, brindaron información sobre estrategias de prevención como el lavado de manos y la desinfección. De igual forma educaron a los pacientes sobre cómo detectar la gripe en los primeros síntomas.



En lo que va del año en el Mario Rivas han diagnosticado 39 casos de influenza de diferente tipo, cantidad similar a la registrada para este mismo periodo en 2017. “Es un número que está dentro del rango que esperamos. No podríamos decir que es una cifra alarmante”, agregó.