Presidente Hernández dice que voto de militares y policías "se debe madurar"  

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández consideró este viernes que "se debe madurar" el derecho de voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque en la actualidad “se les está quitando un derecho elemental”.



Durante un recorrido por las Ahorro Ferias El Lempirita, en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, el gobernante hondureño reflexionó que “me parece que todos debemos ser ciudadanos de primera clase y ellos –policías y militares- no deben de ser ciudadanos de segunda clase”.



“Si usted no vota le está quitando un derecho elemental”, reiteró el jefe de Estado y añadió que “lo que hay que cuidar es que no se politice partidariamente a la institución; habrá que ver cómo otros países lo han hecho”.



El titular del Ejecutivo afirmó que este tema habrá que madurarlo, pero “que vale la pena considerarlo”.



El diputado nacionalista Renán Inestroza presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional para que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan ejercer el sufragio, aunque en una fecha anterior a las elecciones.