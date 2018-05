Honduras: Cruceristas cuentan su experiencia en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.

El Allure of the Seas, el fascinante de los mares, el tercero más grande del mundo llegó hoy jueves a Roatán con turistas de 32 países, su impresión al llegar fue más que fabulosa, se enamoraron, bailaron, disfrutaron al máximo y prometieron regresar a la encantadora isla hondureña.



La estadounidense Emy Megan se va fascinada de Roatán por lo verde de sus montañas.

"Hay cosas que disfruto y es la naturaleza, por eso voy alegre de ver tanta montana verde y que la gente es muy franca", expresó mientras a su hija le hacían una peinado de cuatro trenzas en el muelle.

A pocos metros de ellas, estaba el colombiano Juan Gómez, de 46 años, quien llegó junto a su mamá de 86 años. Solo estuvo dos horas en viendo las tiendas de muelle, pero sin duda alguna dijo que vale la pena regresar.



"Mi mamá compró recuerdos para la familia, lo poco que pude ver me gustó y quedo con ganas de regresar porque se ve que este es un país lindo", expresó al momento en que movía la silla de ruedas de su mamá.



Y es que las opiniones de los cruceristas son muchas. “Es algo muy emotivo, porque Roatán me recuerda a mi isla, Cuba, por su verdor, sus montañas. Es un honor estar aquí”, dijo Lidia Prado, quien vive en Miami.



La estamos pasamos muy lindo, hemos bajado a una tierra hermosa. El recibimiento fue bello”, señaló la argentina Nora Fernández. “Estamos celebrando 40 años de casados”, agregó, mientras a su lado sonreía su esposo.



Todos se van fascinados por el encanto no solo de su belleza natural, sino de su gente. De Puerto Rico nos visitan José y Diana. “Es una experiencia maravillosa. Es algo inolvidable, porque es la primera vez que el Allure desembarca acá en Honduras”, dijeron.



“Hemos visto que Honduras está calificada entre los mejores destinos del mundo para hacer snorkel y bucea, así que queremos ver estas bellezas”, señaló José.



Por su parte, la brasileña Cintya Siuva comentó: “Lo que hemos visto es muy bello. Esperamos pasarla bien y disfrutar de la comida hondureña”.