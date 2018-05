Hondureños se oponen a la instalación de nuevos medidores

San Pedro Sula, Honduras.



Un acalorado enfrentamiento se dio ayer entre algunos vecinos de la colonia Smith de la Capital Industrial y empleados de la Empresa Energía Honduras (EEH).



Desde muy temprano, unas seis cuadrillas se instalaron en el sector para trabajar en la sustitución de los contadores electromecánicos por los electrónicos telemedidos. Esta acción causó desconfianza entre los pobladores, quienes impidieron que los colocaran.



Personal de la concesionaria explicó a LA PRENSA que los nuevos medidores ayudan al mejoramiento del sistema de lectura y aseguraron que solo serán reemplazados los que tengan problemas de calibración.



Olimpia Lara, residente de la Smith, dijo que hasta que no haya una explicación clara y confiable sobre el funcionamiento de los dispositivos no dejará que los instalen en su propiedad.



“Yo tengo ocho apartamentos y de hecho hace poco cambié los contadores. Me preocupa porque la energía está cara y con este cambio creo que la cosa se va a poner peor”, expresó Lara.

Una residente muestra el recibo de energía del mes y el contador que le retiraron.



Manrique Hernández, otro morador, indicó que en la zona además han estado haciendo el cambio de tendido eléctrico, algo que también genera temor, pues desconocen si el tipo de cable hará que les aparezca mayor consumo.



Aumentos



María Fernández, otra pobladora de la Smith, señaló que por meses por factura de energía ha pagado 500 lempiras, ya que tiene pocos electrodomésticos, pero este último mes el monto incrementó a 1,500 lempiras.



“Yo no tengo para pagar esa cantidad. El Presidente dijo que iba a hacer algo y estamos esperando que sea verdad porque el pueblo no va aguantar eso”, alegó Fernández.