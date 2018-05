En Santa Bárbara protestan por cambio de contadores de EEH

Santa Bárbara, Honduras.



Un grupo de pobladores protestó este miércoles en Santa Bárbara, departamento homónimo, zona occidente de Honduras, contra el cambio de contadores que anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).

"Fuera EEH", decían algunas de las pancartas que ondeaban en las calles de la ciudad.

La protesta pacífica consistió en realizar una caminata que duró más de dos horas, con pancartas en mano, desde el hospital Santa Bárbara Integrado hasta las oficinas de la EEH.

LEA: A pocas horas de vencerse el plazo que dio el presidente Hernández a EEH





Entre algunas de las consignas figuraron: "¡Fuera EEH! ¡No queremos contadores! ¡Exigimos justicia!".



Los empleados de la empresa salieron de las oficinas y cerraron las mismas, los manifestantes lanzaron huevos a las oficinas en una demostración de que en Santa Bárbara los pateplumas no permitirán cobros abusivos.

La emisión de dos facturas con montos distintos por consumo de energía eléctrica no solo asustó a los hondureños que expresaron su confusión y preocupación, también causó una reacción inmediata en el Gobierno que exige respuestas ante esta situación.



El presidente Juan Orlando Hernández expresó ayer que no permitirá abusos contra la ciudadanía. Por eso dio un término de 24 horas a la Empresa Energía Honduras (EEH) para que explique lo que está sucediendo.



Hernández además demandó de la concesionaria una lista con medidas puntuales con las que se debe poner fin a los “abusos denunciados por la ciudadanía, como cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica”.



“Al consorcio de EEH quiero decirle que tienen 24 horas para presentar a las instituciones hondureñas, a una comisión que he conformado, para que puedan decir cuáles son las medidas puntuales que van a tomar para evitar estos excesos”.