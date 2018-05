JOH exige a Energía Honduras frenar excesos en facturación

Tegucigalpa, Honduras.



La emisión de dos facturas con montos distintos por consumo de energía eléctrica no solo asustó a los hondureños que expresaron su confusión y preocupación, también causó una reacción inmediata en el Gobierno que exige respuestas ante esta situación.



El presidente Juan Orlando Hernández expresó ayer que no permitirá abusos contra la ciudadanía. Por eso dio un término de 24 horas a la Empresa Energía Honduras (EEH) para que explique lo que está sucediendo.



Hernández además demandó de la concesionaria una lista con medidas puntuales con las que se debe poner fin a los “abusos denunciados por la ciudadanía, como cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica”. “Al consorcio de EEH quiero decirle que tienen 24 horas para presentar a las instituciones hondureñas, a una comisión que he conformado, para que puedan decir cuáles son las medidas puntuales que van a tomar para evitar estos excesos”.



Y advirtió: “Si en este término de 24 horas no tenemos una respuesta satisfactoria, vamos a hacer uso de todos los recursos necesarios para poner orden en esa concesión, sean socios nacionales o extranjeros”.



El mandatario se dirigió directamente a los representantes de la EEH.



“No se equivoquen, podrán ser grandes aquí o en sus países, podrán ser medianos o pequeños, pero aquí no se va a venir a jugar con el pueblo hondureño, por lo menos mientras yo sea presidente. Les pido respeto, consideración. El Estado de Honduras les abrió las puertas a través de las instituciones que participaron para terminar en esta concesión, pero todo tiene su justa medida. Aquí de lo que se trata es de que algo sea justo, no tomar ventaja del pueblo hondureño”, dijo.



Hernández agregó que “para nadie son desconocidos los excesos que se han venido dando con esta empresa: cobro promedio, donde injustamente unos pagan por otros; cobros excesivos, cobros retroactivos de hasta seis meses, en algunas ocasiones me ha llegado información de doble cobro y además, en algunos casos, la falta de servicio de energía eléctrica”.



El titular del Ejecutivo también explicó que lo que esté bajo sus atribuciones permitidas por la Constitución lo usará “para que no se continúen dando estos excesos”.



Añadió que ha consultado con técnicos nacionales y extranjeros, y la única forma de garantizar que los contadores de energía eléctrica funcionen o no justamente es certificándolos con un laboratorio internacional. Hernández les pidió a los usuarios que le den un compás de espera, y dijo que por mientras seguirá trabajando con la Fiscalía, la Superintendencia de Concesiones, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el Ministerio de Energía y otras instituciones reguladoras del Estado.



“Esperamos que todo salga bien por el bien de Honduras, de un pueblo que ha sufrido ya suficiente”, apostilló el mandatario.



Catalina Zelaya, una usuaria del servicio, indicó que ella y su familia se trasladaron a vivir a su nueva casa el 23 de febrero, sin que la EEH le hubiera instalado el contador, y que el lunes se ha llevado la sorpresa de que el recibo, por dos meses, le ha llegado por 5,300 lempiras.



Añadió que tiene los mismos aparatos eléctricos pequeños que siempre ha usado en la casa que antes alquilaba, adonde pagaba alrededor de 600 lempiras.



No los tolerarán



Jesús Mejía, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), afirmó que a la EEH se le habían señalado qué cosas no debería estar haciendo, por ejemplo, el cobro retroactivo de los seis meses a la gente que no había cometido ningún daño, solo por cambiar el contador. “Eso era aplicable únicamente a la gente que robaba energía o a los que no tenían contador. Ya la gente que tenía su contador y hacía las cosas bien no tenía por qué afectarla”.



Mejía afirmó que “si EEH no entrega una solución hoy, pues entonces los extrañaremos. Esperamos que pongan su mayor esfuerzo y que comprendan que no estamos para tolerar cosas que le afectan al pueblo de Honduras”.



Ayer trascendió que hay conflictos internos entre los socios de EEH y eso le pasa factura a los hondureños.