Sulambiente se hará cargo de limpiar y barrer las calles sampedranas

San Pedro Sula, Honduras.



Con el cierre de los departamentos de Parques y bulevares, Desechos sólidos y la Procesadora Municipal de Carnes (Promuca), la Municipalidad espera tener un equilibrio financiero y administrativo.



Con algunas excepciones, la Municipalidad despidió a unas 785 personas con el compromiso de pagar las prestaciones e indemnizaciones. El cierre de esas dependencias significa un ahorro de unos 120 millones de lempiras anuales.



El punto fue aprobado ayer en sesión corporativa, luego de las mociones presentadas por el alcalde Armando Calidonio.



Desechos sólidos



Entre las consideraciones se explica que dentro del organigrama municipal están los departamentos de ornato, parques y bulevares y recolección de desechos sólidos, ambas dependencias de la Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.



El 22 de octubre de 2014 se suscribió entre la Municipalidad de San Pedro Sula y la Sociedad Mercantil Sulambiente el contrato para la prestación de los servicios de limpieza vial y manejo de los residuos sólidos urbanos. Lo anterior indica que esa empresa es la encargada de la limpieza de calles.



Según la moción presentada en sesión, es atribución de las municipalidades prestar servicios de ornato, aseo e higiene municipal, además velar por el mantenimiento, limpieza y control sobre las vías públicas urbanas, aceras y parques, según el artículo 13 de la Ley de Municipalidades.



Además las unidades mencionadas no cuentan con presupuesto para poder operar tal como consta en el presupuesto municipal 2018, por lo que se procedió a dar por finalizada la relación laboral con los empleados municipales.



Promuca



En lo referente a Promuca, se recordó que en 1975 se construyó el rastro municipal del municipio. Pero, conforme al decreto legislativo 143-2013 establecido en la Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario se deroga el artículo 82 de la Ley de Municipalidades donde se contenía el impuesto pecuario.



En junio de 2017, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) realizó una inspección en la que determinó que el sitio no cumplía con las normas de sanidad y se procedió a la suspensión de labores. Desde esa fecha ha estado clausurada y sin prestar servicios.



La gerencia financiera practicó un análisis financiero y rentabilidad económica de Promuca y concluyó que los gastos fueron mayores que los ingresos obtenidos, lo que dio como resultado una pérdida de 8.7 millones de lempiras al mes de diciembre de 2017, por lo que el cierre es procedente y finalizó la relación laboral con los empleados.



Reacción



Calidonio detalló que están en revisión los casos de personas con enfermedades terminales, embarazos, discapacitados y con fueros sindicales, para buscarles alternativas.



En este momento se sigue con un proceso de orden y se pondrá en marcha el programa Ciudad limpia para que los bulevares y San Pedro Sula luzcan con nueva cara.



No se habla solo de barrenderos, sino que de un sistema de limpieza que permitirá zonas limpias. Calidonio explicó que en los próximos días Ciudad limpia comenzará y reconoció que los ciudadanos están aportando.



Detalló que se pondrá a funcionar maquinaria para la limpieza y lavado de calles.



“Son máquinas que nunca ha habido en la ciudad, pero pedimos a los sampedranos que también ayuden a no arrojar basura a la calle” dijo.



El regidor Luis Cardona explicó que las decisiones que se tomaron son planificadas y parte de un plan de eficiencia que se está ejecutando en la Municipalidad.