Doble emisión de factura confunde a los abonados

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) presentó ayer los nuevos cambios en el sistema de lectura y facturación de consumo eléctrico, vigente desde el primero de este mes.

El nuevo proceso garantiza a los clientes un servicio de mejor calidad y una lectura correcta de sus consumos, aseguraron autoridades de la empresa operadora.

Inspectores Los inspectores de medida siempre estarán con su uniforme amarillo con los logos de EEH y portan su carnet de identificación con su nombre completo y foto.

El equipo de medición e impresión cuenta con sistema de posicionamiento global, el cual ofrece un respaldo de seguridad a los clientes y para el personal de campo.

En conferencia de prensa celebrada en Tegucigalpa, la EEH expuso sobre la lectura de consumo eléctrico que asumió personal de la empresa concesionaria en sustitución del Servicio de Medición Eléctrica de Honduras (Semeh).

Estas acciones estarán a cargo de inspectores de medida, quienes tienen la función de realizar los recorridos de lectura y certificar que se facture al cliente el consumo real aplicando el pliego tarifario vigente establecido por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).

Además presentaron la nueva factura a los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), que es emitida por la EEH.

En recorridos por barrios y colonias de San Pedro Sula, Diario LA PRENSA constató que la emisión de la nueva factura causó confusión en algunos usuarios.

Sandra Reyes, residente del barrio Lempira, recibió la nueva factura emitida por la EEH el sábado 5 de mayo, que comprendía el cobro por el consumo de abril. Sin embargo, su sorpresa fue ayer lunes cuando personal de Semeh le entregó otro recibo del mismo mes con un valor distinto. “Me asusté porque tengo dos facturas y al final no sé cuál debo pagar, además en la factura tradicional me salieron L1,600 más. Les pregunté que ya tenía una factura y no me explicaron nada”.

Como ella, otros vecinos del sector refirieron que las autoridades deben revisar por qué las facturas fueron emitidas con valores y fechas diferentes.

Al respecto, autoridades de la EEH explicaron que cualquier otro documento distinto a la nueva factura no tiene validez, por lo que deben considerar el nuevo formato para hacer efectivo el pago de este servicio básico. El estilo anterior de la factura tenía más de diez años de no ser modificado y los cambios actuales surgen a partir de quejas y recomendaciones de los abonados, explicó la EEH.

La nueva factura cuenta con más información para el cliente, tales como código del cliente (clave), período facturado, cálculo de consumo de energía, historial de consumo de los últimos seis meses y concepto de cada valor que integra el monto total de la factura, entre otros.

Además, es de un tamaño más grande y es papel térmico, lo que permite que la información no se borre.

“Esta factura no tiene un costo adicional para el usuario, porque es parte de todo el proceso de mejora al cliente establecido para este año”, aseguró German García, gerente general de la EEH.

Solo en mayo, la empresa facturó a más de 1.7 millones de clientes, segmentado entre los sectores residencial, comercial, industrial y Gobierno.

Los usuarios que necesiten un nuevo medidor deben solicitarlo gratis en las oficinas de atención al cliente de la EEH.

Proceso

Con la emisión del nuevo sistema de facturación esperan dar más transparencia a la lectura de los medidores.

Para ello cada inspector tomará fotografía de la lectura que aparece en el medidor antes de emitir la factura correspondiente.

La fotografía será adjuntada al expediente del cliente y será un respaldo para cotejar que la lectura realizada es la correcta, garantizando más transparencia. Si existe un error al tomar la lectura, automáticamente se envía una alerta a los analistas de facturación, quienes revisan la consistencia de la información reportada y así tomar las decisiones sobre el caso.

Otro beneficio para el cliente es que ahora puede consultar la factura en línea ingresando a la página www.eeh.hn y en el menú principal aparece la opción consulta factura, que también puede ser impresa.

Cualquier reporte de un comportamiento inadecuado debe ser reportado a la línea de servicio al cliente 118 o al teléfono 2276-4370.

El equipo de la EEH estará debidamente uniformado e identificado, según ejecutivos de esa empresa.

Vecinos del barrio Lempira reportaron doble emisión de facturas y fue un reclamo en oficinas de la EEH.

Certificaciones

En la conferencia de prensa recordaron a la población sobre el proceso de cambio de medidor, el cual no tiene costo adicional para los clientes que necesitan cambiarlo.

“El cambio de medidor es parte del proceso de ordenamiento que la empresa realiza para garantizar la cantidad de energía que consume el usuario”, expresó el gerente de la concesionaria.

Para este año, la EEH gestionará más de 120,000 medidores que serán leídos en línea.

Ahora los usuarios ya no deben comprar los contadores, sino presentarse a las oficinas de atención al cliente para conocer los requisitos que deben presentar para hacer el cambio.

Los medidores han sido adquiridos en una licitación internacional y ni la Enee ni la EEH tienen acceso a la parte interna de estos equipos.

De hecho, muchos de los aparatos vienen sellados por ultrasonido y certificados bajo la norma ISO, que garantizan que los equipos bajo esta cobertura cumplen especificaciones internacionales.

La junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee) espera que los medidores sean revisados por la Enee, que posee máquinas calibradoras para verificar estos equipos.

Solo en marzo pasado, EEH instaló 19,601 de estos equipos y explicaron que los medidores son aparatos digitales modernos, que entre las ventajas para el cliente ofrece más sencillez en la comprensión de la lectura.