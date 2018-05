Julieta Castellanos resalta gestión del fiscal general Óscar Chinchilla

Tegucigalpa, Honduras

Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, resaltó ayer la gestión de Óscar Chinchilla en la Fiscalía de la república, quien no ha sido extrovertido ni tiene un perfil mediático.

“Lo que vimos en el abogado Chinchilla es lo que hemos visto de su carácter, un hombre que no es extrovertido, que no tiene ese perfil mediático. Sin embargo, yo debo admitir que por lo menos a mí me ha sorprendido positivamente en lo que han sido sus decisiones”, manifestó durante el foro televisivo de Frente a Frente. Recordó cuando fiscales de este organismo acusador del Estado se apersonaron al cuartel general de la Policía Nacional a sustraer los informes de los crímenes emblemáticos del país, dentro de la depuración de esta institución armada.

“Lo que se requiere es compromiso, entereza y honradez”, enfatizó al referirse al trabajo que ha venido desempeñando Chinchilla. La exdelegada de la Junta Proponente en el pasado proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público destacó que el profesional del Derecho pasó por la evaluación curricular, entrevista, otras pruebas y toda su documentación fue acreditada, quien al final salió en la nómina de cinco candidatos que se remitió al Congreso Nacional.

Solicitud

Castellanos relató que “hace tres años Chinchilla solicitó a la Unah los mejores estudiantes de Economía y Contaduría porque estaban fortaleciendo la unidad que iba a investigar el lavado de activos, y le enviamos como unos 25 currículos. Vimos nosotros ese afán del MP de escoger buen personal, de capacitarlos y de avanzar”.

La directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) consideró que en la gestión del actual fiscal se han impulsado las investigaciones de distintos ilícitos. Contrario al desempeño de la Fiscalía Adjunta, que está a cargo del abogado Rigoberto Cuéllar, el cual ha sido opaco, señaló. La funcionaria planteó que “estamos en un momento que es complejo porque todo fiscal sabe que se va a enfrentar y que tiene que tomar decisiones que a veces ni sabe contra quiénes va a ser y pueden ser sus correligionarios, amigos, lo importante es que se dé cuenta que la amistad o el correligionario no es lo que prevalece para tomar una decisión”.

Mencionó que la preocupación de la clase política, así como de sectores económicos y sociales, gira en torno a la dirección que tomará el Estado si no hay un MP que persiga el delito. “En este momento la clase política tiene la oportunidad de alinear a todo el Estado nombrando a un fiscal general que ya no se contravenga al resto de las estructuras”, aseguró la reconocida socióloga. Afirmó que “me imagino que están queriendo un fiscal hombre o mujer que les consulte -a la clase política- si ese caso lo presenta o no lo presenta”.

“Si ahí llega un fiscal que no va a seguir con esta línea de trabajo no tendrá el Congreso que quedar en evidencia o, como decimos corrientemente, que ‘quemarse’”, argumentó Castellanos durante su disertación. Reiteró que “el Congreso no ha tenido más que ‘quemarse’ ante la opinión pública porque hemos tenido un Ministerio Público que avanzó y no les quedó más que decir paremos esto aún con el costo que tengan que pagar”.

La funcionaria catalogó no solo como importante, sino crucial la escogencia de un nuevo Fiscal General y el Adjunto no únicamente para el país, sino para toda la región. Además, puntualizó que “la elección del Fiscal General va a obedecer más al interés de los diputados que al interés incluso probablemente de todo el Partido Nacional”.

Si bien esta elección de las nuevas autoridades del MP serán las más complejas, los diputados nacionalistas junto con los del Partido Liberal llegarán a acuerdos para que entre las dos organizaciones políticas se logre sumar los 86 votos a favor (mayoría simple) requerida para nombrar a ambos fiscales en el Legislativo, sostuvo la exrectora.