Copeco llama a mantener la calma ante actividad sísmica

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) hizo este domingo un llamado a la población hondureña para mantener la calma y tomar medidas de precaución ante los constates movimientos telúricos que se han presentado en las últimas horas.

Desde esta madrugada se han identificado varios temblores en la zona Sur y Centro del país, el último reportado a las 8:36 de la mañana de 4.3 grados en la escala de Richter, 23 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz.

Estos movimientos fueron perceptibles en varias zonas del país, pero afortunadamente no se reportan daños que lamentar. Sin embargo Copeco recomienda a la ciudadanía mantener la calma y estar preparados ante alguna contingencia.

De acuerdo a los análisis del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco los últimos movimientos son producto de un enjambre sísmico que deriva de la actividad en la denominada Cadena Volcánica de Centroamérica. Sin embargo, los recientes movimientos no son de origen volcánico, sino producto de fallas locales.

¿Qué hacer?

Reúnase con su familia y defina un Plan de Emergencia Familiar. Esto le permitirá a usted y a sus hijos identificar las rutas de evacuación, zonas seguras, y puntos de encuentro; asegúrese que toda la familia conozca el plan.

Mantenga a mano la mochila de 72 horas que incluya botiquín, medicamentos prescritos, linternas, radio, baterías, agua, alimento no perecedero, fotocopias de documentos personales, frazada, ropa, pañales y leche si tiene bebés, y comida para mascotas si las posee.

Durante el movimiento sísmico conserve la calma, no corra, evacué sólo si está en el primer nivel de una casa u edificio, aléjese de puertas o ventanas de vidrio, no use el elevador.

Después de ocurrido el evento, monitoree las recomendaciones emitidas por Copeco en sus redes sociales y medios de comunicación, manténgase lejos de postes, cables, árboles y estructuras altas, use el teléfono sólo para pedir auxilio y siga las rutas de evacuación que lo lleven a sitios seguros.

No debe retornar a su hogar o edificio sin verificar que no hay daños estructurales y si los hay notifique de inmediato a las autoridades a través de la línea del Sistema Nacional de Emergencia 911.